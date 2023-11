Rio tem calor recorde e sensação térmica beira os 60°C nesta sexta

Em mais um recorde estabelecido pela atual onda de calor, o Rio de Janeiro registrou nesta sexta-feira (17), às 10h20, a sensação térmica de 59,3 graus Celsius (°C). É a maior já aferida pelo serviço meteorológico da prefeitura, o Alerta Rio, criado em 2014. No momento, os termômetros marcavam 41,4°C.

O recorde anterior havia sido registrado na terça-feira (14), quando a sensação térmica chegou a de 58,5°C.

A sensação térmica é um parâmetro que leva em consideração a temperatura e a umidade do ar, e as duas medições extremas foram constatadas pela Estação Meteorológica de Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Além da sensação térmica, a cidade também tem registrado temperaturas recorde. Na quinta-feira (16), os termômetros chegaram a marcar 42,6°C, a maior temperatura do ano. O recorde anterior era de domingo, com 42,5°C.

Preocupada com os efeitos do El Niño sobre o clima neste verão, a prefeitura do Rio anunciou um plano de resiliência nesta semana . Há expectativa de que o fenômeno climático cause temporais e mais temperaturas extremas nos próximos meses.

Com o calor em alta, a cidade teve um fim de semana e um feriado de praias lotadas nesta semana. Uma multidão tomou conta das areias da zona sul em busca de um alívio para a onda de calor no sábado e no domingo, e, com o feriado no meio da semana e sem enforcamentos, os cariocas foram em massa para a orla no 15 de Novembro.

No centro da cidade e nas periferias, quem precisava sair para trabalhar ou estudar, se refrescava como podia. No Complexo da Maré, na zona norte do Rio, piscinas de plástico montadas no meio da rua e chuveirões fizeram a festa de crianças, adolescentes e até adultos em meio à sensação térmica sufocante.