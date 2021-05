Rio Grande do Norte vai ganhar novo voo ligando Natal a Mossoró pela Azul Linhas

A Secretária de Turismo do Estado (Setur/RN) Aninha Costa, o presidente da Empresa Potiguar de Promoções Turísticas (Emprotur) Bruno Reis, e o coordenador de Inteligência da Emprotur, Leonardo Seabra, encerraram agenda em São Paulo reunidos com a Azul Linhas Aéreas. No encontro ocorrido na manhã desta quinta-feira (27), a companhia apresentou aos gestores a ampliação da oferta de voos para o Rio Grande do Norte em importantes polos emissores para o estado, como Minas Gerais (Uberlândia e Confins) e interior de São Paulo (Campinas e São José do Rio Preto). Além da confirmação do início da operacionalização do voo ligando a capital Natal a Mossoró, que está previsto para iniciar em agosto deste ano.

A concretização de um voo ligando os dois aeroportos do estado foi um pedido da governadora Fátima Bezerra à Azul no ano passado quando esteve presencialmente com os diretores da companhia. “A Azul linhas aéreas cumpre um papel muito importante para a economia do Rio Grande do Norte, pois é a única que opera no aeroporto Dix Sept Rosado, em Mossoró. Esse voo, tão esperado, ligando as duas principais cidades potiguares dará um impulso ao turismo de lazer e de negócios facilitando o acesso à região da Costa Branca potiguar”, comemorou Aninha Costa.

Paralelo ao trabalho de articulação para ampliar a oferta de voos da Azul Linhas Aéreas para o RN, a Emprotur dialoga com a Azul Viagens na construção campanhas de marketing cooperado, com o intuito de promover a retomada do turismo, beneficiando toda a cadeia produtiva do setor. “O Rio Grande do Norte já mostrou que está preparado para receber o turista nesse novo momento. O cumprimento de protocolos de biosseguranças é uma exigência que oferece segurança aos moradores e visitantes. Somos abençoados com lugares isolados e paradisíacos, locais em total contato com a natureza e o distanciamento necessário que o momento exige. Tudo que o viajante atualmente busca, ele encontra aqui”, destacou Bruno Reis.

Participaram do encontro Marcelo Bento, diretor de Alianças e Relações Institucionais, Giuliana Mesquita, gerente de Produtos da Azul Viagens e Ronaldo Veras, assessor da Presidência da Azul Linhas Aéreas.