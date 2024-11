Rio Grande do Norte recebe prêmio nacional por redução de mortes no trânsito

O estado do Rio Grande do Norte foi agraciado com o primeiro lugar no Prêmio Senatran 2024, organizado pelo Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). O RN alcançou a primeira colocação no Grupo I – Gestão de Segurança no Trânsito, Categoria III, que avaliou a redução do índice de mortes no trânsito em estados e municípios do país. A premiação foi recebida pelo diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran), Victor Hugo Fernandes, em cerimônia realizada na última terça-feira (05), em Brasília (DF).

Os dados analisados pela Senatran para identificar os melhores resultados na redução de mortes no trânsito no Brasil foram fornecidos pelo Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS), vinculado ao Ministério da Saúde. Para essa avaliação, foi considerado o período de 2022 em comparação com 2021, período em que o Rio Grande do Norte conseguiu reduzir em 10,5% o número de mortes no trânsito, passando de 438 vítimas fatais em 2021 para 392 óbitos em 2022, o que resultou na primeira colocação nacional.

O diretor-geral do Detran/RN, Victor Hugo Fernandes, agradeceu o reconhecimento da Secretaria Nacional e destacou que a redução das mortes é fruto do trabalho contínuo dos órgãos públicos na conscientização dos condutores, com foco na educação para o trânsito, campanhas educativas eficazes, melhoria da infraestrutura viária, sinalização adequada e fiscalização sistemática.

“Quando reduzimos as mortes no trânsito, estamos preservando não apenas a vida das vítimas potenciais, mas também a de todos os que, direta ou indiretamente, são afetados por um acidente. Sabemos que ainda temos muito a melhorar na busca por índices de redução cada vez mais expressivos, mas é importante reconhecer que o Rio Grande do Norte está no caminho certo”, concluiu Victor Hugo.

O Prêmio Senatran tem como objetivo reconhecer instituições de ensino, alunos e educadores da educação superior, além de projetos, programas, iniciativas e boas práticas de órgãos e entidades que promovem a segurança no trânsito. A premiação também possui um caráter simbólico e motivacional, incentivando outras entidades a adotarem práticas semelhantes.

As premiações são divididas em cinco grupos com temas distintos: Gestão de Segurança no Trânsito; Vias Seguras; Segurança Veicular; Educação para o Trânsito; e Atendimento às Vítimas.

Assessoria de Comunicação Detran/RN