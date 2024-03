Rio Grande do Norte ganha premiação de destinos sustentáveis, na ITB Berlim, uma das maiores feiras de turismo do mundo

O Rio Grande do Norte conquista mais uma vez destaque no cenário mundial, com a presença na feira ITB Berlim – The World’s Leading Travel Trade Show –, realizada na Alemanha, entre os dias 5 a 7 de março. Na noite desta quarta-feira (06), Tibau do Sul – Praia de Pipa, se consagrou em primeiro lugar entre os top 100 destinos do prêmio Thriving Communities e conquistou o prêmio Green Destinations Story Awards, na categoria “Comunidades Prósperas”.

Este reconhecimento ressalta não apenas a beleza da região, mas também os esforços empreendidos pela comunidade para preservar seu patrimônio natural e promover um turismo sustentável.