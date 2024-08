Rio Grande do Norte fortalece promoção do turismo na América do Sul

Na Argentina e no Chile, a promoção visa manter o bom posicionamento do estado como destino turístico – Foto: Divulgação Emprotur

A Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur-RN) vai ministrar capacitação para os profissionais de turismo e participar de rodadas de negócios durante o Meeting Brasil. O evento será realizado em Buenos Aires (AR) – 30 de julho, Santiago (CL) – 01 de agosto, Santa Cruz de La Sierra (BO)- 05 de agosto e Lima (PE)- 07 de agosto.

A presença faz parte das ações prioritárias da Emprotur-RN para promover e aumentar o fluxo de turistas para o estado, especialmente vindos da América do Sul, um mercado emissor significativo para o Rio Grande do Norte.

Na Argentina e no Chile, a promoção visa manter o bom posicionamento do estado como destino turístico. Na Bolívia e no Peru, a meta é abrir novos mercados e estabelecer contato com os principais agentes de viagens locais.

“Esta é uma excelente oportunidade para apresentar o destino e seus atrativos de Sol e Mar, ecoturismo e cultura de forma inovadora, fortalecendo o networking entre os países e gerando maior conectividade”, destaca o diretor-presidente da Emprotur-RN, Raoni Fernandes.

Em 2023, o Meeting Brasil teve resultados notáveis, com a participação de 980 agentes de viagens e operadores, 680 agentes capacitados, e 75 operadores conduzindo reuniões de produtos. Para este ano, as expectativas são ainda maiores, com mais de 50 expositores brasileiros já confirmados. Ele tem sido um importante ponto de encontro para conexões, negociações e novas oportunidades no setor de turismo internacional.