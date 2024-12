Rio Grande do Norte conquista Selo Ouro no Compromisso com a Alfabetização

O Rio Grande do Norte celebra uma conquista significativa para a educação: a categoria Ouro no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). A certificação reconhece boas práticas das secretarias de educação no país que promovem e asseguram o direito à alfabetização das crianças.

A conquista do Selo Ouro coloca o estado entre os destaques nacionais, ao lado de outras 13 unidades federativas que também alcançaram a categoria máxima, incluindo Pernambuco, Ceará e Minas Gerais, resultado de um esforço conjunto entre gestores, professores e a comunidade escolar para enfrentar os desafios da aprendizagem. O processo avaliativo considerou uma série de indicadores e comprovações de práticas exitosas, apresentadas por meio da plataforma SIMEC, dentro do módulo CNCA.