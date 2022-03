Rio Grande do Norte chega a cinco dias sem mortes confirmadas por Covid

O Rio Grande do Norte chegou nesta segunda-feira (21) ao quinto dia consecutivo sem registro de morte por Covid-19. Os dados são do governo do estado e indicam uma diminuição expressiva dos reflexos da pandemia no sistema de saúde pública.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), também houve o registro do menor patamar de internação desde maio de 2020.

O sistema Regula RN apontava na manhã desta segunda-feira 29 pessoas internadas com suspeita ou confirmação de Covid, sendo 15 em leitos críticos e 14 em leitos clínicos.

O menor número de internados em UTIs da rede pública havia sido registrado em maio de 2020, quando 34 pessoas ocupavam leitos desse tipo.

G1 RN