Rio Grande do Norte abre 5,9 mil postos de trabalho com carteira assinada em agosto, diz Caged

O Rio Grande do Norte abriu 5.975 vagas de emprego com carteira assinada em agosto deste ano. É o que aponta o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta segunda-feira (2) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O saldo líquido é o resultado do número de contratações menos o número de demissões no período.

Ao todo, foram registradas em agosto:

22.036 contratações;

16.061 demissões.

O resultado do mês foi o melhor de 2023, mas ficou abaixo das 6.857 vagas formais abertas em agosto do ano passado no estado, uma queda de 12%