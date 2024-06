Ricardo Bueno assina contrato e é apresentado no América

Após uma espera de quase um mês, o América apresentou oficialmente nesta terça-feira (25) o atacante Ricardo Bueno. O atleta de 36 anos já assinou contrato com o clube e aguarda regularização no BID da CBF para ficar à disposição do técnico Marquinhos Santos para o próximo confronto. O América joga contra o Sousa-PB, nesta quinta-feira (27), às 20h, na Arena das Dunas.

A apresentação oficial de Ricardo Bueno ainda contou com a do atacante Luidy, que já estreou pelo América, na tarde desta terça-feira, no auditório da Arena das Dunas.

Segundo o clube, Ricardo Bueno já está participando normalmente dos treinamentos com os demais membros do elenco americano. Ele foi anunciado pelo América em 29 de maio.

A espera pela apresentação se deu porque ele passava por um processo de recondicionamento físico. O atleta realizou exercícios específicos para fortalecer a musculatura e estar em condições de jogo.