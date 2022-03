Reunião entre Ministério e classe produtiva tratou sobre a mobilidade urbana da cidade

Na última sexta-feira, 25, o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) Mossoró, Stênio Max Fernandes, e o presidente do Sindicato do Comércio Varejista (SINDILOJAS) Mossoró, Michelson Frota, estiveram reunidos com a classe produtiva da cidade, o prefeito Allyson Bezerra e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Na ocasião, o ministro anunciou a liberação de recursos que chegam a R$ 46 milhões, destinados a obras de mobilidade urbana, bem como melhorias e equipagem do abatedouro público municipal. Durante a reunião, o presidente da CDL Mossoró lembrou sobre a importância da união de toda a classe produtiva para captação de recursos.

Stênio Max destacou ainda a ligação da BR-110, saída para Areia Branca, até a BR-304, saída para Fortaleza, anunciada pelo ministro Rogério Marinho, a maior obra que será executada em Mossoró nos últimos 12 anos. De acordo com Stênio, a malha urbana é um ponto decisivo no desenvolvimento de várias cadeias produtivas de Mossoró e região, especialmente o sal.

“Para se ter uma ideia, as indústrias salineira, a piscicultura, petróleo e energias renováveis movimentam mais de 450 carretas/dia, passando por Mossoró. Dessa forma, o investimento em mobilidade urbana chega numa boa hora, possibilitando o desenvolvimento da economia local”, pontuou.

Na ocasião, também foi enfatizado que novos investimentos precisam ser feitos na cidade, visando, por exemplo, a duplicação da BR-304 entre Mossoró e Natal, bem como a iluminação e construção de passarelas no entorno do Complexo Viário da Abolição. Também foi cobrada a modernização e ampliação do aeroporto de Mossoró, implantação da Zona Azul, alocação e organização dos camelôs, entre outros pontos.

“Apontamos para uma pauta propositiva, como a aquisição de um carro de bombeiros com escada magirus, ampliando a proteção contra incêndios de maiores proporções na cidade. Por fim, queremos ressaltar a importância do diálogo e abertura que temos tido com o Poder Público, no âmbito municipal, estadual e federal. Esse é o caminho. Esse diálogo deve permanecer e, em breve, a classe produtiva de Mossoró se reunirá com a bancada federal potiguar, buscando a destinação de uma emenda coletiva para mais investimentos em nossa cidade”, concluiu.