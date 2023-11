Reunião da bancada é marcada por discussão entre Benes Leocádio e Álvaro Dias sobre emenda para Hospital Municipal

O coordenador da bancada federal potiguar, deputado Benes Leocádio (União Brasil), e o prefeito de Natal, Álvaro Dias (Republicanos), discutiram publicamente na manhã desta quinta-feira (16) durante reunião realizada no Hotel-Escola Senac Barreira Roxa, na capital potiguar, para que a bancada ouvisse sugestões sobre destinação de emendas parlamentares.

A confusão começou após o prefeito Álvaro Dias pedir emendas parlamentares para a construção do Hospital Municipal de Natal – cujas obras acontecem em um terreno à margem da Avenida Omar O’Grady. O deputado Benes afirmou que o pedido seria analisado, mas reclamou que valores anteriormente destinados pela bancada para a construção do hospital foram usados para outra finalidade (compra de equipamentos).

Ao todo, entre 2021 e 2023, segundo Benes, a bancada indicou R$ 48 milhões em emendas para o equipamento.

Diante disso, o parlamentar sugeriu que a bancada poderia alocar recursos para o Governo do Estado realizar cirurgias.

“Havia essa mudança e me preocupei de ouvir a bancada. Temos que fazer essa defesa para que tanto a Prefeitura e Governo compreendam que é um esforço dos 11 membros da bancada. Essas alterações servirão para nortear na hora da discussão de ver o que é mais importante, se é a aquisição de equipamentos para um hospital que ainda não está pronto ou para as cirurgias eletivas”, disse Benes Leocádio.

A declaração irritou Álvaro Dias. “Se não aprovar, vai ficar difícil para o hospital. Não acredito que não farão os investimentos para Natal, porque Natal sempre foi contemplada com emendas e a decisão sobre como utilizar é do Município, não da bancada”, criticou Álvaro Dias.

O prefeito lembrou que, no final de outubro, foi lançado o edital de licitação para a construção da segunda etapa do hospital municipal. “Essa etapa da obra está orçada em R$ 111 milhões ao passo que a primeira etapa da obra, já em execução, tem um custo de R$ 33 milhões. Somadas, as duas etapas temos uma obra orçada em R$ 144 milhões em números redondos”, registrou.

Benes Leocádio, então, disse que a bancada tem historicamente contemplado Natal e afirmou que o prefeito não reconheceu os esforços dos parlamentares na construção do Complexo da Redinha – o que foi refutado por Álvaro Dias. O coordenador da bancada acusou também Álvaro Dias de tentar polemizar.

“O povo precisa saber qual a importância que vocês vão dar a Natal. A população precisa saber. A população vai saber que Natal não foi contemplada por emenda coletiva impositiva. Muitos na bancada são votados em Natal. É bom saber disso, porque, inclusive, a emenda que proporcionou a construção do Complexo da Redinha teve até ato público. Se houver necessidade, faremos novamente. Não vamos aceitar que Natal seja discriminada pela bancada federal. Se ficar excluída, vamos denunciar para que a população tome conhecimento”, disse Álvaro Dias.

A bancada precisa definir a destinação das emendas até 23 de novembro. Ao todo, os parlamentares podem destinar R$ 828,863 milhões em recursos no orçamento de 2024. São R$ 511,72 milhões em emendas individuais (8 deputados e 3 senadores) e 316,933 milhões de emenda de bancada, que podem ser divididas em até 15 cotas distintas.

