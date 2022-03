Retorno das aulas na da rede municipal é marcado por protestos

Nesta segunda-feira, 7 de março, foi iniciado o ano letivo da rede municipal de educação. O retorno das atividades ocorreu de forma presencial em algumas escolas da rede, enquanto em outras, as atividades foram retomadas de forma remota. Isso porque algumas escolas não têm estrutura física para receber a comunidade escolar.

Essa falta de estrutura foi o motivo de um protesto realizado nesta manhã, pelos pais dos alunos da Escola Municipal Maurício Fernandes de Souza, antigo Colégio Evangélico, que solicitavam o retorno presencial das aulas naquela unidade. Devido aos furtos e arrombamentos na estrutura, a escola retornou nesta segunda-feira somente na modalidade remota.

Os pais alegaram, durante o protesto que o retorno presencial ocorreu em toda a rede municipal e que, é sabido que o ensino presencial é mais proveitoso para o aluno do que o ensino remoto. “Queremos nossos filhos em sala de aula, assim como os demais alunos. Eles não podem se prejudicar com essa situação”, disse a mãe de um aluno.

O protesto ocorreu em frente ao prédio onde funcionará a escola na avenida Leste-Oeste. No protesto, os alunos exibiram alguns cartes com frases do tipo “Queremos aulas presenciais” e “Lugar de Criança é na escola”.

A Prefeitura de Mossoró informou que nove unidades ainda estão passando por reforma e reestruturação, porém informou que no prazo máximo de 60 dias as atividades presenciais também serão normalizadas nessas unidades. Não foi informado o número total de escolas que não retomaram nesta segunda-feira.