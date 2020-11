Resultados das Eleições 2020 começam a ser divulgados a partir das 17h de domingo (15)

Os Boletins de Urna (BUs) das Eleições Municipais de 2020 começarão a ser emitidos a partir das 17h (horário de encerramento da votação) deste domingo (15), data do primeiro turno do pleito. A partir desse horário, serão divulgados os resultados das votações para todos os cargos, incluindo os votos em branco, os nulos e as abstenções verificadas.

Até o dia 18 de novembro (três dias após o primeiro turno), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve disponibilizar em seu Portal na internet a opção de visualização dos Boletins de Urna recebidos para a totalização, assim como as tabelas de correspondências efetivadas, observado o horário de encerramento da totalização em cada unidade da Federação.

Repositório de Dados

Já até o dia 20 de novembro, a Justiça Eleitoral deve disponibilizar os resultados das votações no Repositório de Dados Eleitorais (RDE) e na página de Estatísticas das Eleições 2020.

O Repositório de Dados Eleitorais é uma compilação de informações brutas das eleições, voltada a pesquisadores, imprensa e pessoas interessadas em analisar os dados de eleitorado, candidaturas, resultados e prestação de contas, entre outros.

No campo “Resultados”, os arquivos estarão divididos em duas categorias: Boletins de Urna e resultados totalizados – que incluem arquivos de votação nominal e para partido/legenda por município e zona eleitoral.

TSE/Ascom