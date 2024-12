Responsável por grande parte do escoamento da economia da região Oeste, RN 015 está 100% concluída

A governadora Fátima Bezerra entregou neste sábado (14) a conclusão de mais uma importante obra dentro do Programa de Recuperação de Rodovias Estaduais, a RN 015, entre Mossoró e Apodi está 100% concluída.

O trecho, de 44 km de rodovia é considerado uma das principais vias de escoamento da produção da fruticultura e de cimento da região, que abriga importantes empresas do setor. O investimento na obra foi de aproximadamente R$ 40,3 milhões.

Os serviços realizados contemplam a recuperação de trechos crítico, reciclagem de pavimento, recapeamento e sinalização horizontal e vertical, pavimentação com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), que é um material denso e resistente, com várias vantagens, como mais durabilidade, impermeabilidade, boa distribuição de impactos, com resistência às forças exercidas pelo deslocamento nas vias e melhorias nas condições de rolamento.

O CBUQ é ainda uma opção mais sustentável do que outros tipos de pavimento, pois pode ser produzido com materiais reciclados e emite menos poluentes. Também foi aditivado à obra a duplicação da via na zona urbana da cidade, uma reivindicação antiga dos moradores de Baraúna.

“A recuperação da RN 015 e a duplicação da entrada da cidade é o seu desenvolvimento. Baraúna é uma das maiores produtoras de frutas da região, e caminhões transitam por estas estradas todos os dias para transportar, para escoar essa produção. E também tem a parte do cimento, que é outro ponto forte da cidade. Além da questão de segurança. Perdemos muitas vidas aqui. Então esse é um momento muito importante e muito felicitado. Não poderia ter data melhor para inaugurar, que não fosse a data da emancipação política da cidade. Estamos muito felizes de entregarmos junto com o Governo do Estado essa obra para a população. Era um sonho de todo mundo que mora aqui e também de quem vem visitar. Esse momento é um momento de muita, felicidade para todos nós”, comemorou a prefeita Divanise Oliveira.

Os recursos para o Programa de Recuperação de Rodovias Estaduais são provenientes da primeira parcela do empréstimo junto ao Programa de Equilíbrio Fiscal (PEF), do Governo Federal. O total desta parcela soma o investimento no valor de R$ 428 milhões, destinado ao programa de recuperação de aproximadamente 800 quilômetros de rodovias em todo o Rio Grande do Norte, grande parte já em fase de conclusão, o que representa uma verdadeira revolução nas estradas do Estado, tendo em vista que muitas destas rodovias não tinham qualquer trabalho de recuperação há décadas.

*Fátima Bezerra recebe título de Cidadã Baraunense*

No mesmo dia em que entregou a recuperação de um dos principais equipamentos de infraestrutura da região, a governadora Fátima Bezerra foi homenageada pela Câmara Municipal de Baraúna, uma das cidades beneficiadas com a melhoria da RN-015. Na ocasião, ela foi agraciada com o título de Cidadã Baraunense, em reconhecimento ao trabalho prestado em favor da comunidade local.

A proposição foi do vereador Fabrício Carvalho e acatada por unanimidade da Câmara Municipal de Baraúna. Ao agradecer, Fátima Bezerra lembrou que sua relação com a cidade vem de muitos anos.

“Quando costumo receber estas homenagens, não há um sentimento de vaidade, jamais. Meu sentimento é de alegria, e sobretudo de reconhecimento da nossa luta, de incentivo para que eu possa trabalhar cada vez mais em prol do desenvolvimento das cidades. Eu tenho uma história com Baraúna que não começa hoje. Ainda na minha época, enquanto professora, enquanto dirigente, organizando a luta em defesa da escola pública, depois, como deputada estadual, depois como deputada federal, como senadora, e depois como governadora eleita e agora reeleita. O povo de Baraúna sempre me deu seu voto de confiança. Então, ao receber esse título, o faço com todo o afeto, com todo o carinho. Esse título só faz com que possamos nos aproximar cada vez mais, fortalece os nossos laços de carinho e de admiração para com o povo de Baraúna”, disse Fátima Bezerra.