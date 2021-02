Reservatórios de médio e pequeno porte começam a receber recarga hídrica

O Relatório do Volume dos Principais Reservatórios Estaduais, divulgado nesta terça-feira (16), indica que reservatórios de médio porte começaram a receber recarga decorrente das chuvas que começaram a ocorrer pelo interior do Estado.

Um dos reservatórios que já começou a receber recarga é o açude Carnaúba, localizado em São João do Sabugi, que acumula 10.750.360 m³, correspondentes a 41,81% da sua capacidade total, que é de 25.710.900 m³. No último relatório, lançado no dia 11 de fevereiro, o reservatório estava com 10.001.140 m³, o equivalente a 38,90% do seu volume total.

Também em São João do Sabugi, o reservatório Sabugi recebeu recarga, acumula atualmente 19.686.905 m³, equivalentes a 31,84% da sua capacidade total. No último relatório, o manancial estava com 19.318.368 m³, correspondentes a 31,24% do seu volume total.

O açude Jesus Maria José, localizado em Tenente Ananias, também recebeu aporte hídrico, acumula 1.828.345 m³, correspondentes a 18,97% da sua capacidade. No relatório do dia 12 de fevereiro, o reservatório estava com 1.730.863 m³, equivalentes a 17,96% do seu volume total.

O reservatório Santana, localizado em Rafael Fernandes, acumula atualmente 5.086.667 m³, equivalentes a 72,67% da sua capacidade total, que é de 7.000.000 m³. No relatório anterior ele estava com 5.040.000 m³, correspondentes a 72%.

As reservas hídricas superficiais totais do RN, que são o somatório dos volumes de aportes dos 47 reservatórios monitorados pelo Igarn, acumulam 1.847.667.072 m³, que correspondem a 42,21% da capacidade total do Estado, que é de 4.376.444.842 m³. Em comparativo com o último relatório, o volume geral ainda permanece em queda, dia 12 de fevereiro o acumulado geral era de 1.852.570.178 m³, equivalentes a 42,33% da capacidade total do RN.

A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior reservatório do RN, acumula 1.208.479.237 m³, correspondentes a 50,92% da sua capacidade total, que é de 2.373.066.510 m³. Em comparativo com o último relatório, o manancial acumulava 1.210.736.386 m³, equivalentes a 51,02% do seu volume total.

Já Santa Cruz do Apodi, segundo maior reservatório do Estado, acumula 162.751.240 m³, correspondentes a 27,14% da sua capacidade total, que é de 599.712.000 m³. No último relatório o manancial estava com 163.794.460 m³, correspondentes a 27,31% do seu volume total.

A barragem Umari, localizada em Upanema, acumula 203.706.057 m³, correspondentes a 69,57% da sua capacidade total, que é de 292.813.650 m³. No dia 11 de fevereiro ela estava com 205.186.974 m³, equivalentes a 70,07% do seu volume total.

O reservatório Apanha Peixe, localizado em Caraúbas, acumula 7.733.333 m³, correspondentes a 77,33% da sua capacidade total, que é de 10 milhões de metros cúbicos. Em comparativo com o último relatório ele acumulava 7.766.667 m³, equivalentes a 77,67% do seu volume total.

Os reservatórios monitorados pelo Igarn, que estão com volumes inferiores a 10%, portanto, considerados em nível de alerta, são: Zangarelhas, localizado em Jardim do Seridó, com 6,57%; Flechas, localizado em José da Penha, com 4,71%; Itans, localizado em Caicó, com 4,41% e Esguicho, localizado em Ouro Branco, com 0,52%. Passagem das Traíras continua em reforma, não podendo acumular grande quantidade de água.

Os reservatórios monitorados pelo Igarn que permanecem secos são: Inharé, localizado em Santa Cruz, e Trairi, localizado em Tangará.

Situação das Lagoas

A lagoa de Extremoz, responsável pelo abastecimento de parte da zona norte de Natal, está com 10.109.444 m³, correspondentes a 91,74% da sua capacidade total, que é de 11.019.525 m³.

Já a lagoa do Bonfim, localizada em Nísia Floresta, que fornece água para a adutora Monsenhor Expedito, acumula 41.914.670 m³, equivalentes a 49,74% da sua capacidade total, que é de 84.268.200 m³.

A lagoa do Boqueirão, localizada em Touros, acumula 9.331.970 m³, correspondentes a 84,26% da sua capacidade total, que é de 11.074.800 m³.

