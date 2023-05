Reservas hídricas do RN acumulam 63,90% da sua capacidade total

ASCOM/IGARN

Os últimos dados do Relatório dos Volumes dos Principais Reservatórios do Estado, divulgado, nesta segunda-feira (22), pelo Governo do RN, através do Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (Igarn), indicam que as reservas hídricas superficiais totais do RN acumulam 2,804 bilhões de metros cúbicos, percentualmente, 63,90% da sua capacidade total, que é de 4,376 bilhões de metros cúbicos. No dia 22 de maio de 2022 as reservas hídricas somavam 2,147 bilhões de metros cúbicos, equivalentes a 50,24% da sua capacidade total.

A barragem Armando Ribeiro Gonçalves, maior reservatório do RN, acumula 1,627 bilhão de m³, correspondentes a 68,57% da sua capacidade total, que é de 2,373 bilhões de m³. No mesmo período do ano passado, o manancial estava com 1,374 bilhão de m³, percentualmente, 57,90% da sua capacidade total.

O segundo maior manancial do RN, Santa Cruz do Apodi, acumula 414,43 milhões de m³, equivalentes a 69,11% da sua capacidade total, que é de 599,71 milhões de metros cúbicos. No mesmo período de maio do ano passado o reservatório estava com 255,24 milhões de m³, correspondentes a 42,56% da sua capacidade total.

Já o reservatório Umari, localizado em Upanema, acumula 289,50 milhões de m³, percentualmente, 98,87% da sua capacidade total, que é de 292,81 milhões de m³. No mesmo período de 2022, o manancial estava com 204,98 milhões de m³, percentualmente, 70% da sua capacidade total.

Atualmente, 07 reservatórios, com capacidade superior a 05 milhões de metros cúbicos, monitorados pelo Igarn, estão com 100% da sua capacidade, são eles: Mendubim, localizado em Assu; a barragem de Pau dos Ferros; o açude público de Marcelino Vieira; o açude público de Riacho da Cruz; Flechas, localizado em José da Penha; o açude público de Pilões; e o açude público de Encanto.

Outros mananciais que já sangraram no período chuvoso para o interior do RN em 2023 e continuam com mais de 90% da sua capacidade, são eles: o já citado, Umari, localizado em Upanema, com 98,87%; Rodeador, em Umarizal, com 99,63%; Santo Antônio de Caraúbas, em Caraúbas, com 95,43%; Passagem, em Rodolfo Fernandes, com 98,91%; Beldroega, localizado em Paraú, com 96,90%; Malhada Vermelha, em Severiano Melo, com 91,38%; Morcego, em Campo Grande, com 95,53%; e Santa Cruz do Trairi, com 93,22% da sua capacidade.

O açude Boqueirão de Parelhas acumula 8,66 milhões de m³, percentualmente, 10,21% da sua capacidade total, que é de 84,79 milhões de metros cúbicos. No mesmo período do ano passado, o manancial estava com 8,41 milhões de m³, equivalentes a 9,92% da sua capacidade total.

O açude Bonito II, localizado em São Miguel, acumula 4,27 milhões de m³, correspondentes a 39,28% da sua capacidade total, que é de 10,87 milhões de m³. No mesmo período do ano passado o reservatório estava com 1,88 milhão de metros cúbicos, percentualmente, 17,30% da sua capacidade total.