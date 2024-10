Representantes de hotéis e bares cobram medidas à prefeitura de Natal para conter maré alta prevista em Ponta Negra

Município decretou emergência por conta dos danos causados pela maré em setembro. Em nota, informou que fez barricadas em pontos vulneráveis e isolou Morro do Careca.

11/10/2024

Área próxima ao Morro do Careca é interditada em Natal — Foto: Vinícius Marinho/Inter TV Cabugi

Representantes de hotéis, bares e restaurantes do Rio Grande do Norte cobraram medidas da prefeitura de Natal para conter possíveis danos da próxima maré alta prevista para a praia de Ponta Negra, entre os dias 14 e 20 de outubro.

Um requerimento foi encaminhado nesta sexta-feira (11) pelo Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares (SHRBS-RN) e pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RN).

Segundo as entidades, o documento é para “alertar o poder público bem como ter uma resposta do que pode vir a ser feito a respeito”.

📣 Em 20 de setembro, a prefeitura de Natal decretou estado de emergência por conta dos agravamentos provocados pelo avanço do mar em Ponta Negra, após o mar avançar e destruir dissipadores de drenagens e aumentar o processo erosivo do Morro do Careca.

Segundo os presidentes do SHRBS-RN, Grace Gosson, e da ABIH-RN, Abdon Gosson, as entidades foram procuradas por associados com estabelecimentos localizados na praia de Ponta Negra que demonstraram preocupação com a chegada das novas marés altas na próxima semana “e os danos que possam causar à infraestrutura local e ao Morro do Careca, principal ponto turístico da cidade”, informou em nota.