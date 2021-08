Rennan Targino – TV

RACISMO EM NOVELAS: A REALIDADE RETRATADA NA FICÇÃO

Desde que o mundo é mundo, infelizmente estamos à mercê de uma sociedade coberta de preconceito, racismo, intolerância de todos os tipos, e gêneros. Somos sufocados diariamente com cenas absurdas de se ver.… principalmente no âmbito escolar, profissional, o que torna o cenário ainda mais terrível.

Recentemente assistindo a reprise de ‘’Malhação Viva a Diferença’’ (2017) na TV GLOBO, me deparei com uma das sequências mais chocantes da personagem Elen, uma das cinco protagonistas vivida pela atriz Heslaine Vieira, o que me deixou chocado com o enredo da jovem estudante vinda de um colégio público, para o particular.

Cercada na saída da instituição de ensino pelos novos colegas da sociedade paulistana no fictício ‘’Colégio Grupo’’, a menina levou um banho de farinha, sob a desculpa que era só uma brincadeira, uma espécie de ‘’trote’’, o que na verdade foi um ato nojento de RACISMO. Outrora a Nerd do ‘’Cora Coralina’’ também teve um desenho racista colado no banheiro da escola nova, que lhe causou revolta, e indignação.

Não é de hoje que vemos todos esses fatos relatados na novelinha teen acontecer em todos os horários dramatúrgicos da televisão, vira, e meche temos personagens sofrendo bullyng, homofobia, e até xenofobia, caso visto bastante no último BBB.

É preciso uma conscientização da humanidade, mais políticas de educação, e punição severa, para que casos como estes não aconteçam nem na ficção, muito menos na realidade.