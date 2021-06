Rennan Targino – TV

TAL MÃE, TAL FILHA: HERDEIRA DE DEBORAH SECCO ESTREIA EM NOVELAS

Maria Flor, filha da atriz Deborah Secco fez sua estreia em novelas, assim como a mãe, a menina de apenas 5 anos fez uma participação especial na novela “Salve-se Quem Puder” (TV Globo), trama em que Deborah é uma das protagonistas. Maria gravou uma cena com sua progenitora, e com o ator Rafael Cardoso que dá vida ao vilão Renzo no início do ano, e ficou super feliz quando viu no ar sua primeira aparição em uma produção de TV, pelo jeito… O talento vem de berço, e ela já mostra aptidões para carreira artística desde cedo. Sucesso!

RAINHA DE VOLTA: O RETORNO DE XUXA EM 2022

Rainha que é rainha, nunca perde a majestade, e com Xuxa não poderia ser diferente, após 5 anos na concorrente, a apresentadora ícone dos anos 90 está prestes a voltar pra Vênus Platinada em 2022, isso inclui um documentário que já está sendo gravado como prioridade, um programa de TV, e talvez mais um livro infantil. Ainda não se sabe ao certo se tudo isso se confirmará para o ano que vem, mais se depender da torcida de uma geração de fãs, ela tem tudo para voltar pela porta da frente a emissora em que atuou por cerca de 30 anos.

PÓS-NO LIMITE: DOIS PARTICIPANTES SÃO CONVIDADOS PRA FAZENDA 13

Antes mesmo do término de NO LIMITE, reality de sobrevivência nas noites de terça da Globo, pelo menos dois participantes da mesma tribo foram convidados pela Record para a décima terceira edição de A FAZENDA que na última sexta confirmou Adriane Galisteu como nova apresentadora. Trata-se de Bill e Angélica, ambos vindos de edições diferentes do BBB, no caso de Arcrebiano, caso aceite a proposta, será o seu terceiro confinamento somente em 2021. Nenhum deles ainda pode dar spoilers se toparem o novo desafio, pois tem contrato em vigor até a grande final que está marcado para julho. As gravações acabaram no começo deste mês.

NO CORAÇÃO DO BRASIL: REMAKE DE PANTANAL JÁ É SUCESSO GARANTIDO

Em fase de pré-produção, e escalação de elenco praticamente fechado, o remake de PANTANAL já está dando o que falar, e agitando os bastidores do mundo artístico. Atores veem nesse novo trabalho, a oportunidade de recontar uma história que foi sucesso na ‘’Manchete’’, inclusive a primeira protagonista Cristiana Oliveira, que deu vida a feroz Juma Marruá visualiza como uma homenagem a trama, que tanto tempo depois será reeditada pelo neto do autor original. Atores da primeira versão como Marcos Palmeira volta ao folhetim na pele do patriarca José Leôncio.