Rennan Targino – TV

O fim de um ciclo: após 32 anos, Faustão deixa a Globo

Uma saída que pegou todo mundo de surpresa, a partida bruta que ninguém esperava… os domingos nunca m

ais serão os mesmos…. Para muita gente, esse foi o sentimento que tomou conta do coração dos brasileiros com o anuncio oficial do desligamento do apresentador Fausto Silva da TV GLOBO, após 32 anos de casa. Que em nota oficial foi em comum acordo.

É certo que o fim d

a parceria entre emissora, e comunicador já t

inha sido comunicado desde o início de 2021, tendo o último ‘’DOMINGÃO’’ programado para 23 de dezembro do corrente ano, o dono do bordão ‘’ô loco meu’’ fechou contrato de cinco anos com a BAND, onde começou sua carreira. Há quem diga que a relação começou a esfriar muito antes de sermos surpreendidos com essa notícia, comentário de bastidores surgem a todo instante, e não houve nenhum pronunciamento de ambas as partes sobre o ocorrido.

Dono de uma voz marcante que consolidou os domingos na televisão brasileira, muitos colegas de imprensa acharam um desrespeito com a trajetória do apresentador não ter ocorrido uma despedida oficial como ele, e o público merecia. O fato é que a ‘’dança das cadeiras’’ está ocorrendo faz algum tempo em todos os departamentos nos canais de TV aberta, e fechada, e exceto os que tem longo contrato acordado, ninguém está seguro em nenhum veículo. Todo mundo está simplesmente querendo mostrar trabalho para permanecer no seu devido lugar.

Estamos vivenciando uma era de incertezas no entretenimento, e Faustão não foi o único… de 2016 para cá, podemos notar que pratas de ouro das grandes emissoras tem sido dispensado por diversos motivos: política de cortes, crise financeira, baixo faturamento, entre outras causas que nos fazem refletir sobre o futuro da televisão. Com a pandemia esse ‘’vai e vem’’ se agravou, está todo mundo rebolando para ter seu emprego garantido.

O que nós esperamos é que essa triste fase passe, e que tudo se normalize com a chegada das vacinas, e o mercado publicitário se restabeleça o quanto antes. A TV é o divertimento de uma nação.