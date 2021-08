Rennan Targino – TV

TUDO NOVO DE NOVO: TVS SE PREPARAM PARA VOLTAR A TODO VAPOR

Com a pandemia um pouco normalizada, e as vacinas em andamento no mundo inteiro, as televisões fazem um cronograma para voltarem a sua programação normal. Já é possível fazer um diagnóstico completo de quando as equipes de produção poderão voltar a trabalhar em ritmo intenso.

As previsões são as melhores possíveis, há diretores animados com as possibilidades que o mercado oferece daqui por diante. Séries, minisséries, novelas, spning off, e outros produtos do streaming são a onda do momento, e ordens superiores darão o gatilho inicial para a retomada das gravações.

Em diversas emissoras de TV tanto abertas, quanto fechadas, os estúdios já estão sendo preparados, e a correria é longa para dar tempo de fazer o entretenimento chegar a tempo das festas de fim de ano.

Na Globo por exemplo, além das novelas que estarão sendo preparadas para as faixas, Além da Ilusão às 18h, Quanto Mais Vida Melhor às 19h e Pantanal às 21h, as substitutas dessas produções já estarão entrando em estúdio para não haver atrasos.

O SBT também está investindo pesado na continuação de ‘’As aventuras de Poliana’’, e o elenco infanto-juvenil já se encontra em leitura de textos da nova temporada. Já a Record está no entorno da substituta de ‘’Gênesis’’, intitulada de ‘’Rei Davi’’.

O que todo mundo deseja nesse momento é trabalhar para recuperar o tempo perdido, muita gente ficou em situação tensa durante esse período de isolamento. Os mais prejudicados foi a classe artística, que viu a agenda de shows ruir devido as regras sanitárias.