Rennan Targino – TV

Mion na Globo: ‘’Acredite nos seus sonhos, o processo vale a pena’’

O assunto da semana! A uma semana como novo contratado da TV GLOBO, o apresentador Marcos Mion é só alegria na sua vida, nessa nova fase que ele define como uma Benção Divina, e faz questão de espalhar fé, e esperança por onde vai. Não é para menos… depois de 22 anos de estrada, com passagens marcantes por vários programas de televisão, ele tem a chance de consolidar de vez sua carreira na maior emissora do País, e cravou a seguinte declaração: ‘’ACREDITE NOS SEUS SONHOS, O PROCESSO VALE A PENA’’.

Vários amigos famosos do meio comemoraram junto com ele, e com o público sua chegada a ‘’Vênus Platinada’’, o ‘’Plim Plim’’. Qualquer comunicador que se preze, sonha em está trabalhando no maior conglomerado de mídia do Brasil. A chegada de Mion mostra que mesmo em meio a turbulências, a altos e baixos que qualquer jornalista passa, os sonhos são possíveis de serem realizados com perseverança, motivação, e a certeza de sua essência como pessoa, e profissional.

Mion foi recebido em sua primeira aparição aberta no canal por Fatima Bernardes, que fez questão de mostrar cada cantinho da firma, e que recepção! Com direito a café da manhã, e tudo… Além de homenagens lindas no palco do programa que emocionaram marcos. Parabéns querido. Você realizou o sonho deste colunista que escreve!