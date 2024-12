Renato Gaúcho não é mais técnico do Grêmio; clube busca novo treinador

Renato Portaluppi não é mais técnico do Grêmio.

O treinador foi desligado do clube no início da tarde desta segunda-feira (9). O Tricolor Gaúcho comunicou a saída de Renato por meio de suas redes sociais.

“O Grêmio comunica que o contrato do técnico Renato Portaluppi não será renovado para a próxima temporada. Em reunião na manhã desta segunda-feira com o presidente Alberto Guerra o treinador informou o desejo de deixar o Clube.

Renato é o técnico que mais vezes comandou o Grêmio na história. Em 2024, alcançou a marca de 805 partidas, sendo 542 jogos como treinador.

O Clube agradece por toda a dedicação e empenho durante mais esta passagem pelo Tricolor e seguirá torcendo pelo seu sucesso. Ídolo como atleta e técnico, Renato será sempre reconhecido por sua contribuição ao Grêmio”, diz a nota oficial do Grêmio em sua conta no Instagram.

Renato se reuniu com o presidente Alberto Guerra no Centro de Treinamento Luiz Carvalho e, após a decisão da saída, o técnico se despediu dos funcionários do clube.

Esta foi a quarta passagem de Renato como treinador do Grêmio. Em dois anos e três meses, ele dirigiu o Tricolor em 141 partidas, com 70 vitórias, 31 empates e 40 derrotas. Neste período, ele conquistou dois títulos do Campeonato Gaúcho.

Em 2024, acabou eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. No Brasileiro, o Grêmio se livrou da zona do rebaixamento faltando apenas duas rodadas para o término da competição.