Renato Dantas, ex-vereador de Natal, morre por complicações do Covid-19

Faleceu na manhã desta sexta-feira (02), o ex-vereador Renato Dantas vítima de complicações do Covid-19. Ele foi diagnosticado com o vírus no dia 1º de março, estava internado desde o último dia 11, na Policlínica, em Natal, e foi intubado no dia 14 depois de sofrer uma parada cardíaca.

Após uma nova parada cardíaca, o óbito foi confirmado às 5h42 desta sexta-feira. Aos 60 anos, Renato deixa esposa e três filhos. O sepultamento acontece no cemitério Morada da Paz, em Emaús, Natal. O ex-vereador exerceu três mandatos – entre 1996 e 2008 – e chegou a ser presidente da Câmara Municipal de Natal nos anos de 2003 e 2004.

Confira a nota de pesar da Câmara Municipal:

Com profundo pesar e imensa consternação, a Câmara Municipal de Natal recebe a informação do falecimento do ex-vereador e ex-presidente do Legislativo natalense, Tirso Renato Dantas, aos 60 anos, ocorrido nesta sexta-feira, 02 de abril.

Ele iniciou sua vida política ainda no movimento estudantil e foi eleito vereador na 13ª, 14ª e 15ª Legislaturas, nos períodos de 1996 a 2000, 2001 a 2004 e 2005 a 2008. Renato Dantas exerceu a presidência da Casa no biênio 2003-2004.

Durante sua gestão, dentre outras realizações, instalou e inaugurou a TV Câmara Natal, o primeiro canal legislativo do Nordeste. Firmou convênio com o Senado Federal, transformando a TV Câmara na primeira emissora legislativa do Brasil afiliada à TV Senado.

O presidente da Câmara Municipal de Natal, Paulinho Freire, em nome dos vereadores e servidores da CMN, manifesta suas condolências e solidariedade aos familiares e amigos neste momento de dor e tristeza.