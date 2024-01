Renata Ribeiro: Lei 14.81124 – Um marco contra o bullying e o ciberbullying

Em um passo significativo para a proteção de nossos cidadãos, a Lei 14.811/24 foi recentemente promulgada, estabelecendo medidas rigorosas contra o bullying e o cyberbullying. Essa legislação representa um marco importante na defesa dos direitos individuais e na promoção de ambientes seguros, principalmente no contexto digital.

O que é Bullying e Cyberbullying?

O bullying é conhecido como o comportamento repetitivo que visa intimidar, humilhar ou prejudicar alguém de forma física ou emocional. Quando essa prática é transferida para o ambiente online, ela se torna cyberbullying. Com o advento da tecnologia, tornou-se crucial enfrentar esse problema de maneira mais incisiva.

Principais Pontos da Lei 14.811/24:

Definições Claras: A nova legislação traz definições claras e abrangentes para o bullying e o cyberbullying, abordando diferentes formas de assédio, discriminação e constrangimento.

Penalidades: A Lei impõe penalidades severas para aqueles que praticam bullying ou cyberbullying, visando desencorajar essas ações. As sanções incluem multas e, em casos mais graves, penas de reclusão.

Proteção às Vítimas: Um aspecto crucial da lei é a proteção das vítimas. Ela estabelece mecanismos para denúncias anônimas e oferece suporte psicológico às pessoas afetadas.

Responsabilidade dos Meios Digitais: A legislação também atribui responsabilidade aos provedores de serviços online, garantindo que medidas sejam tomadas para prevenir e combater o cyberbullying em suas plataformas.

Ao criminalizar o bullying e o cyberbullying, a Lei 14.811/24 envia uma mensagem clara de que tais comportamentos não serão tolerados em nossa sociedade. Além disso, ela promove a conscientização sobre os impactos prejudiciais dessas práticas, estimulando a empatia e a construção de ambientes mais saudáveis, tanto no mundo físico quanto no virtual.

A criminalização do bullying e do cyberbullying é um passo crucial para a construção de uma sociedade mais justa e compassiva. Ao responsabilizar os agressores e proteger as vítimas, esta lei busca criar um ambiente onde todos possam viver, estudar e trabalhar livres do medo e da humilhação.

Em um mundo cada vez mais conectado, é essencial que estejamos atentos aos desafios emergentes, e a Lei 14.811/24 é um instrumento valioso para enfrentar os problemas do bullying e do cyberbullying de frente.

Assina: Renata Ribeiro – Advogada, Professora, Palestrante e Escritora.

Instagram: @adv.renataribeiro