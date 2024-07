Renata Ribeiro: Descontos indevidos na aposentadoria e nos benefícios do INSS

Imagine a surpresa e a frustração de descobrir que sua aposentadoria ou benefício do INSS está sendo descontado por um empréstimo que você nunca fez. Infelizmente, essa é uma realidade enfrentada por muitos beneficiários, que se veem em uma situação de fraude e golpes financeiros.

Descontos indevidos podem comprometer seriamente seu orçamento, mas a boa notícia é que existem passos claros e eficazes para resolver essa situação.

Neste guia, vou explicar detalhadamente o que fazer se você encontrar descontos não autorizados no seu benefício.

1. Verifique Seus Extratos com Atenção: O primeiro passo é confirmar a existência de descontos indevidos. Examine cuidadosamente seus extratos bancários e os extratos do pagamento do INSS. Fique atento a qualquer desconto que não reconheça, especialmente aqueles rotulados como empréstimos consignados.

Anote todas as discrepâncias encontradas. Registre datas, valores e descrições dos descontos pode ser útil para as etapas seguintes.

2. Entre em Contato com o Banco ou Instituição Financeira: Ligue ou visite a instituição financeira responsável pelo empréstimo. Solicite informações detalhadas sobre o contrato de empréstimo, como data de contratação, valor, prazo e cópia do contrato. Muitas vezes, o banco pode resolver a questão rapidamente se for um erro administrativo. No entanto, se for uma fraude, você precisará tomar medidas adicionais.

3. Comunique ao INSS: Visite uma agência do INSS, ligue para o número 135 ou acesse o portal Meu INSS para relatar os descontos indevidos. Solicite a suspensão imediata dos descontos e anote os protocolos.

4. Registre um Boletim de Ocorrência: Dirija-se à delegacia e registre um B.O. detalhando a fraude. Isso criará um registro oficial e poderá ser utilizado em ações legais futuras. O B.O. servirá como prova de que você está agindo contra a fraude e pode ajudar a acelerar a resolução do problema.

5. Procure um advogado especializado, assim você será orientado sobre as melhores ações a serem tomadas incluindo em processos judiciais, se necessário. O(A) advogado(a) pode ajudar a entrar com ações contra a instituição financeira para recuperar os valores descontados indevidamente e evitar futuros problemas.

Descontos indevidos na aposentadoria ou benefício do INSS são um problema sério, mas que podem ser resolvidos com ações rápidas e corretas. Verificar seus extratos regularmente, comunicar-se com as instituições responsáveis e buscar orientação jurídica são passos fundamentais para proteger sua renda e seus direitos. Não deixe que fraudes comprometam sua tranquilidade financeira. Tome as medidas necessárias e mantenha-se informado(a).

Assina: Renata Ribeiro – Advogada, Professora, Palestrante e Escritora.

Instagram: @adv.renataribeiro