Renann Targino

FORMAÇÃO NA PRÁTICA

14 anos depois de ‘’Concurso na TV’’, Caio Castro consolida carreira.

Revelado em 2007 numa competição do ‘’Caldeirão do Huck’’, o ator Caio Castro mostrou que veio para ficar! Com uma legião de fãs, e admiradores em todo o país, o paulista de 32 anos está completando quatorze anos de carreira, desde sua estreia na telinha em ‘’Malhação’’. Por lá ele ficou por quase três temporadas do fim de 2007 ao começo de 2010, quando migrou para o seu primeiro protagonista, o Edgar de ‘’TI-TI-TI’’, em atual reprise na Globo. Reassistindo ao seu mocinho de estreia, é possível ver um jovem em ascensão evoluindo a cada papel que lhe foi designado, fugindo de estereótipos de beleza que a mídia sempre o atribuiu.

Fazendo um balanço de sua carreira já consolidada pelo grande público, destacamos três papéis marcantes: O Grego de ‘’I Love Paraisópolis’’ (2015), o Dom Pedro de ‘’Novo Mundo’’ (2017), e mais recentemente… O boxeador Rock de ‘’A Dona do Pedaço’’ (2019).

Para quem não sabe, e já reservado na TV GLOBO para uma nova produção ‘’Olho Por Olho’’ de JEC em 2022, ele irá trabalhar pela terceira vez com a atriz Sophie Charlotte, seu par romântico no começo de sua trajetória na novelinha teen (2008), e posteriormente sua irmã em ‘’Fina Estampa’’ (2011). Agora os dois voltam a ser uma dupla, só que dessa vez… totalmente do mal, aprontando todas com os protagonistas da história.

Caio Castro foi além da arte de interpretar, e navega em todos os departamentos do meio televisivo, tendo passagens como apresentador em um reality na ‘’MTV’’, e no quadro ‘’Menina Fantástico’’ da emissora em que trabalha a mais de uma década.

Fenômeno nas redes sociais, com milhões de seguidores, o astro está dando dicas para quem deseja iniciar a carreira artística em vários segmentos… Promovendo Lives, interações, e enquetes respondendo as dúvidas dos internautas. No começo do ano, Fake News davam como certa sua contratação para apresentar o reality show ‘’A Fazenda’’ na Record TV, o que foi veemente negado pelo mesmo em algumas entrevistas.

O ator sempre procurou reservar sua vida pessoal, fugindo dos holofotes de sites de fofocas sobre celebridades, e ponderou um limite entre o profissional, e a imprensa. Além da paixão por esportes radicais, ele é adepto do automobilismo, e já correu profissionalmente em algumas competições. Outro lado pouco conhecido do galã, é o mundo empresarial, com investimentos em alguns setores importantes no mercado imobiliário.