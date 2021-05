Renann Targino – TV

Recomeço: Após reality, Karol Conka já tem projetos em vista

Com uma passagem meteórica pelo ‘’BBB 21’’ no começo do ano, a cantora Karol Conka acaba de lançar seu mais novo single ‘’Dilúvio’’, que traduz uma profunda reflexão sobre o ser humano em busca de superação. Durante o confinamento, a rapper esteve no centro do furacão dos principais assuntos da casa, e foi detonada na internet. Aqui fora, longe das câmeras 24h do programa, ela emplacou um documentário no GloboPlay: ‘’A Vida Depois do Tombo’’, brilhou na final da atração, e tem convites para atuar na dramaturgia do canal. Karol fez as pazes com todos os colegas do ‘’Big dos Bigs’’, e mostrou humildade ao pedir perdão a Lucas Penteado, a quem perseguiu lá dentro.

Gleice do retorno: O prazer de estar de volta

Campeã do ‘’BBB 18’’, a acreana Gleice Damasceno resignifica a frase que te deixou famosa no programa ‘’O Prazer de Estar de Volta’’, dessa vez: ‘’No Limite’’. A milionária de 2018 resolveu encarar esse novo desafio em busca de superação, e promete dá tudo de si no reality pressão que estreou na última terça (11). As gravações acontecem em uma paisagem paradisíaca no CE, e alguns spoolers já foram dados previamente nas plataformas do canal. Diferente do BBB, as eliminações são entre eles mesmo através do ‘’Portal’’, o público decide o grande vencedor somente lá na final em julho. O bate papo com o eliminado será com Ana Clara, que comanda a ‘’Rede BBB’’ desde 2019. No episódio de estreia, Mahmoud (BBB 18) foi eliminado da competição.

Rainha da Internet: Ana Clara conquista mais espaço na Globo

Ela entrou com a família inteira dentro do ‘’BBB 18’’, e saiu em terceiro lugar na competição. Quatro anos depois de sua edição, Ana Clara continua atuando dentro da Globo, só que em outro setor tão visível quanto a TV, as redes sociais da platinada. Em 2019, um ano após sair do confinamento, Ana foi contratada para integrar o time da ‘’Rede BBB’’, paralelo a isso, conseguiu um espaço no extinto ‘’Vídeo Show’’, no ano seguinte… continuou na ‘’Rede BBB’’, e esse ano de 2021 ela se consolida de vez comandando nada mais que três atrações só nesse primeiro semestre. ‘’Rede BBB’’, ‘’Plantão BBB, e ‘’Bate Papo No Limite’’. Ana Clara é ovacionada na internet, e tem futuro certo na televisão.

Nadja Pessoa: Participante polêmica volta em ‘’A Ilha’’ na Record

Quem nunca ouviu falar em Nadja Pessoa? Prestes a emplacar mais um reality na emissora que a revelou em 2018, e com uma legião de fãs, Nadja é nome certo em ‘’A Ilha’’, na Record TV… que contará com nomes de peso em sua primeira edição. Babi Rossi, Diego Grossi, Lucas Viana, entre outros compõe o elenco de celebridades que estarão no novo projeto do canal em julho. As gravações estão previstas para começar no início de junho, e ao contrário do programa de sobrevivência da concorrência, ‘’A Ilha’’ terá muito luxo, requinte, e mordomia para os competidores.