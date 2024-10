Remo lamenta morte de jogador

CNN Brasil

Morreu na noite desta segunda-feira (7), o jogador do Remo Ricardinho, em Marituba, região metropolitana de Belém. Ele 22 anos e foi revelado pelo clube Leão.

Em nota, o clube paraense lamentou a morte do atleta que fez parte de sua categoria de base e onde estreou como profissional em março de 2023.

“É com muita dor que todos no Clube do Remo lamentam profundamente a perda trágica do atleta Ricardinho, de 22 anos. Ricardinho era cria da base do Remo e estreou como profissional em janeiro de 2023. Sua partida deixa um vazio nos corações de todos que o conheceram e admiraram seu talento no campo. Que Deus conforte o coração da sua família e amigos neste momento.”

Entenda o caso

Ricardo Emanuel Alcantara Paiva, de 22 anos, conhecido como Ricardinho, foi vítima do homicídio junto com Daivison Lucas da Silva Braga e Flavio de Jesus de Souza, que também morreram com os disparos.

O atacante havia retornado ao Remo no fim do último mês de maio. Ele foi campeão da Série A4 do Paulistão com o Rio Branco no início deste ano.