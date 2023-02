REMINISCÊNCIAS – Prof. Wilson Bezerra de Moura

GOV. PROVINCIANO 07.09.1845

Volto à análise do discurso do Exmo. Presidente da Província do Rio Grande do Norte, no que se relaciona ao pronunciamento à Assembleia Legislativa, quando de sua abertura na segunda sessão ordinária, da quinta legislatura, formalizada em 07 de setembro de 1845.

A linguagem usada por quase todos os governos provincianos era de que o quadro administrativo era o mesmo em quase todos os tempos e, a propósito dos demais, era fundamentado em razões de força maior, ante a realidade financeira do poder destinado à compras prementes nas necessidades das províncias.

Antes de qualquer comentário político, administrativo, fez sua excelência comentário sobre o nascimento do primogênito, considerado um novo penhor de paz e prosperidade aos bons rio-grandenses, enquanto com eficaz alegria registramos o fim da batalha na província do Rio Grande do Sul, que durava longos nove anos, que chegava ao seu fim também para alegria de todos os brasileiros.

Nos demais pontos de seus pronunciamentos, disse que, apesar da calamidade da seca em todo o sertão, onde foram sacrificadas criações de gado e outras rezes, realizaram-se eleições para senador, com a vaga do senador benemérito Francisco de Brito, e para deputados provinciais. Mesmo acirrando os ânimos da população, não estremeceu de todo o comportamento geral e a paz permaneceu entre os habitantes.

Na maioria das freguesias provincianas são párocos colados favorecendo qualidades de atendimentos, a exemplo Papari e de Touros, diferente da Igreja Matriz de Acari e Seridó, que se acham em bom estado, providos de tudo, as outras, em sua maioria, em estado precário, faltando alfaias, paramentos, vasos sagrados, necessário à celebração dos ofícios divinos.

Na mensagem endereçada a Assembleia Legislativa, o presidente aventou obras orçamentárias, recursos para restauração de algumas igrejas em maior prioridade e aquisição de acervos para deliberação de atos religiosos e o evidente descaso na maior parte da Província do Rio Grande do Norte. Muitas são as necessidades, porém, para o momento prioriza a religiosa.

FONTE: “FALA E RELATÓRIOS DE PRESIDENTES DE PROVÍNCIAS”

Prof. Wilson Bezerra de Moura (Escritor e pesquisador)