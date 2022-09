REMINISCÊNCIAS – PROF.MANUEL DE ALMEIDA BARRETO POR WILSON BEZERRA DE MOURA

REMINISCÊNCIAS – PROF.MANUEL DE ALMEIDA BARRETO



prof. WILSON BEZERRA DE MOURA

Lembranças de personalidades antigas, especialmente aquelas que pertenceram à formação de uma sociedade política, religiosa, econômica, vez por outra são relatadas numa revisão histórica do passado, e o Pe. Manuel de Almeida Barreto no momento é uma destas, pela sua efetiva participação na sociedade em que viveu.

A sua participação no contexto da sociedade merece ser lembrada, porque teve destacada atuação, notadamente no Colégio Diocesano Santa Luzia, por haver assumido sua direção exatamente numa época de maior carência na gerência administrativa e pedagógica.

Nascido no chão do Rio Grande do Norte, no povoado de Marajá, município de Canguaretama, no dia 10 de janeiro de 1885, tornou-se logo mais órfão de pai. Foi criado e educado por um tio, Padre Joaquim Antônio de Almeida, que viria ser Bispo do Piauí e da cidade de Natal.

O professor Almeida Barreto era considerado um filósofo. Lembramos de um pensamento seu: “As primeiras palavras escritas pela manhã foram lidas logo à tarde. No sentido de que o saber de imediato se propaga ao conhecimento de todos, expandindo-se noções necessárias ao saber de todos.”

Inclinou-se com a devida vênia ao Magistério, porém, com dedicação, entrou para a vida eclesiástica, tornando-se Cura da Sé de Natal, pároco de Novais, sobressaindo-se na atividade de educação, assumindo, por mais de uma vez, a direção do Colégio Santa Luzia, atendendo aos apelos da sociedade de Mossoró, que havia solicitado ao bispo Dom Joaquim de Almeida a sua designação para assumir o Colégio Diocesano, no sentido de mantê-lo em funcionamento, isto pelo idos de fevereiro de 1913, dedicando-se de corpo e alma às atividades administrativa e educacional por vários anos.

Nos arquivos escritos do Colégio Diocesano consta a vida perene do padre Manuel de Almeida Barreto na história que transcende o tempo.