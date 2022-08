Reminiscências por Wilson Bezerra de Moura:

INSOLÚVEL PROBLEMA BRASILEIRO

por WILSON BEZERRA DE MOURA

A influência do tempo é favorável a que tenhamos oportunidade de determinar suas razões embaraçadas de ilimitadas decisões sobre espécies de ordem política, social e, fundamentalmente, econômica, que, durante décadas, expressa preocupação.

A questão econômica perdura por longos anos, e em cada época muitos estudiosos se debruçaram sobre constantes problemas, dando a colaboração no sentido de modificar a estrutura dominante no momento, visando escalá-la em princípios essenciais à condigna vida social.

Idos da década de sessenta, o economista Bernard Appy, professor da Universidade Católica de São Paulo, assessor econômico do Partido dos Trabalhadores, em acentuado estudo como pesquisador do Instituto de Economia do Setor Público, em diversas empresas, teve oportunidade de, ao assumir a equipe de transição do Governo Lula, prestar relevantes esclarecimentos quanto à posição necessária de maior eficácia do governo na adequação da solução maleável sobre o controle da inflação.

Numa palestra no Conselho Fisiológico e Político da Federação do Comercio do Estado de São Paulo, em 2003, foi taxativo em afirmar uma sustentação de uma política econômica de controle à inflação passando pelo equilíbrio de influência da fiscalização que naturalmente entusiasma o comércio exterior, mantendo a consistência de um comércio equilibrado, tanto interno quanto externo. Qualquer governo mantém a consistência no aumento de taxa de inflação sem tornar absurdo o desenvolvimento de uma nação.

O economista Bernard Appy, foi um destes entre os diversos idealizadores de caráter político e econômico eficaz a todos que deram uma participação na elucidação dos principais problemas que mais afetaram o desenvolvimento de uma nação que até hoje não encontrou solução a um determinado quadro econômico de uma sociedade subdesenvolvida.

Evidentemente os governos puseram em debate com a sociedades evidências com muitas reformas, mas ainda não construiu uma prova proveitosa para a solução de um equilíbrio financeiro e social, mas, assim como o economista Bernard Apyy, outros virão com a mesma determinação em defesa de uma causa igual e justa como essa.