REMINISCÊNCIAS – PERÍODO PROVINCIAL; ÓRFÃOS E ÍNDIOS – Prof. Wilson Bezerra de Moura

REMINISCÊNCIAS: PERÍODO PROVINCIAL; ÓRFÃOS E ÍNDIOS

Folheando as páginas da história pelos idos de 1839, nos deparamos com o Governo Provincial na disposição de suas ações, notadamente os aspectos sociais, quando analisados caracteres relacionados com as pessoas órfãs e índios.

Pois bem, essa parte desvalida da coletividade merece a atenção do governante provinciano, que através de Portaria Circular expedida aos juízes de órfãos foi determinada pela autoridade governamental atenção a essa casta indigente nos casos de acentuado número excedente desta categoria, que remetesse em determinada quantidade para o arsenal da marinha da corte, onde eles vão se habilitar para serem úteis a si próprios e ao Estado, que precisa de seus serviços. Numa outra circular expedida aos juízes do governo, determinou que se fizesse um mapa definindo circunstâncias de quantidade e qualidade de órfãos, para justamente tomar providências cabíveis ao expressivo caso.

O mapa apresentado, apesar de incompleto, revelava uma ideia de que, em geral, eram tratados os órfãos e demonstrada a má administração do poder público nesse sentido.

Idênticas providências foram tomadas sobre os índios, até porque foi constatado que os habitadores do Brasil progressivamente têm demonstrado redução em certos lugares, como se destaca nos municípios de Extremoz, São José, Villa Flor, Goianinha.

Ao governante provinciano era feita menção de que índios chegaram ao lugar denominado Cidade Nova Verde para o fim destes explorarem a agricultura, posto que o terreno era muito fértil, favorecendo a estes viverem da exploração da pesca.

Em comparação a esses indígenas de São José, já os de Villa Flor, numa quantidade de 140, são apresentados pelos juízes em favor dessa outra parte quando produzia.

Entendendo-se daí que os juízes se preocuparam com a população produtora para diminuir a desigualdade entre os habitantes primitivos.

FONTE: “FALAS E RELATÓRIO DOS PRESIDENTES DE PROVÍNCIAS.”

Escritor: Wilson Bezerra de Moura