Reminiscências – OBRAS PÚBLICAS – Prof. Wilson Bezerra de Moura

Quem se detiver a estudar fatos históricos antigos, há distantes tempos, haverá de perceber que este acontece na conformidade do próprio tempo, por força das circunstâncias, à semelhança de fatos e acontecimentos da época presente.

Os governantes do passado, como exemplo o provincial, quando queriam executar um trabalho em favor da coletividade, o faziam tomando por base as circunstâncias do momento.

Em plena administração provincial, o governante, pretendendo fazer algumas aplicações em obras públicas, através de um detalhado mapa, exigia dos Juízes de Paz uma planilha da população de seus distritos, dos párocos, um mapa dos municípios com declaração dos bens, seus tutores e curadores, formalizando com declaração dos seus bens para poder, com certa segurança, fazer a aplicação dos recursos públicos disponíveis.

A questão arrolada em atitudes públicas, conforme sempre dedicou, merecida atenção, tanto que projetou dentro do orçamento construção de pontes sobre o Rio Salgado, na região de Peixe Boi. Para isso determinou ao município fazer uma concorrência de tudo, na observância na Lei Provincial número 18, de 20 de outubro de 1837, embora o quadro emergencial motivado pelas chuvas constantes era marcado pela evidente tensão ao que estabelecia a lei de concorrência instituída no edital de afluxo.

Entre as obras públicas necessárias à nova organização governamental estava, em sua maioria, interesses particulares, mas justamente a reconstrução de estradas, embora apontadas como extremamente de necessidade premente, mesmo assim de alto valor orçamentário, o que decerto seria de interesse da comunidade e por assim dizer obrigação governamental.

Os recursos agendados pelo Governo Provincial eram limitados, porém os municípios exigiam pressa na realização dos remontes das estradas, porque destas dependia a movimentação das atividades comerciais, naquelas épocas apontadas pelos municípios de São Gonçalo, Extremós, São José, Santana do Matos, Angicos, povoados que dependiam da construção de um aterro que viesse facilitar o acesso aos povoados.

A história de fatos registrados em outros tempos, noutros períodos, são acontecimentos constantes em outras fases da história, isto é, se repete, embora com outros dados, mas de natureza igualitária a permitir uma coincidência de acontecimentos.

FONTE: “FALA E RELATÓRIOS DE PRESIDENTE DA PROVÍNCIA.

Escritor: Prof. Wilson Bezerra de Moura