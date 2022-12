REMINISCÊNCIAS – NO PASSADO, INSTRUÇÃO PÚBLICA – Prof. Wilson Bezerra de Moura

NO PASSADO, INSTRUÇÃO PÚBLICA

Pois bem. Os acontecimentos determinantes pela sociedade, prevê, em cada fase de sua história, razões para aplicação pelos governantes de novas situações onde possam ser tais fatos geridos.

No ano de 1840, o Governo Provinciano mandou mensagem à Assembleia Legislativa Provincial preocupando-se com diferentes fatores, entre estes a tranquilidade, segurança pública, saúde, onde a instrução pública foi decisiva na manifestação do governante.

Portanto, na mensagem enviada à Assembleia era apresentada a preocupação com o ensino público, onde destacava a administração a preocupação pelas 31 escolas de primeiras letras para meninos e três para meninas, abrigando uma frequência de 727 alunos, enquanto no feminino 107 estudantes.

A preocupação reinante no governo, já naqueles tempos, era criar na capital uma Escola Normal, onde fosse categórico haver maior aceitação à educação pública, desenvolvendo o ensino nas primeiras letras e visualizando melhores perspectivas a uma educação de qualidade.

Professores qualificados no Magistério, na visão do Governante Provincial, seria uma melhora considerável. Indiscutivelmente a mentalidade da população viria a formatar nova visão ao ponto de transformar a mentalidade de todos. Professores formados no Magistério, é fato comprovado, impulsionaram a educação. Ao longo dos tempos a mentalidade de uma nova educação, em que se firmou capacitação de professores formados numa Escola Normal se consolidou ao ponto dessa visão atingir novos governantes. A Escola Normal de Natal deu os primeiros passos em região potiguar e Mossoró, já no ano 1920, abria suas portas, favorecendo ensinamento ao Magistério.

Quando do envio à Assembleia Legislativa Provincial, a ideia de um bom ensino vem de longe, tanto assim que os governos futuros, a exemplo do nosso, fundou, pela década de 20, escolas do gênero que até hoje têm bons resultados.

O modelo em educação imposto pela Governo Provincial traçou norma de obrigatoriedade ao ensino de primeiras letras, com a formação inicial de professores em Escolas Normais, perdurando até os dias atuais o mesmo propósito dos governantes quanto ao credenciamento de professores para o Magistério, daí se consolidando a preocupação com o ensino e, consequentemente a educação geral.

Escritor: Wilson Bezerra de Moura