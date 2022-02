Reminiscências: MOSSSORÓ E SUAS BANDAS MUSICAIS

Wilson Bezerra de Moura

Qualquer manifestação do espírito humano em suas manifestações e seus propósitos, múltiplos estímulos de desejos e anseios, as manifestações metafísicas, sintetizam um desejo de expressão e recursos inexpressáveis da arte. Ela faz imperiosamente o principal instrumento do saber e da inteligência, recursos inesgotáveis da arte.

Mossoró tem suas tradições políticas e bravuras, ações e ideais em defesa de seu solo, com isto conquista respeito de outros povos, razão pela qual tem usurpado o respeito e soberania de outros povos, traduzindo o que há de seguro em muitas ocasiões, muitos momentos pelo sentido moralista de sua história através do sentimento artístico, que engrandece e sintetiza a magnificência de uma ARTE.

Segundo opinião de alguns filósofos, assim como Richard Strauss, a Arte é um produto cultural determinante na capacidade de quantos a cultiva por sua inteligência. A Arte, sem dúvidas, se destaca entre os demais pela sua composição, pelo conteúdo, pela grandeza e sua magia, pela estética que a cultiva.

Nosso povo soube primar pelo ideal da música, formatizou seus ideais por volta de 1850, por intermédio do vigário Antônio Joaquim, que se dispôs em fundar em Mossoró sua banda de música

Tanto assim que fez vir do estado da Bahia João Lopes Bastos, exímio tocador de violoncelos, que exercia com o mesmo exímio a profissão de marceneiro.

Lembramo-nos de um violoncelista de Mossoró, Vicente Gomes Bezerra, que também era marceneiro e dominava normalmente o violoncelo, tinha uma fábrica de cadeiras na extrema divisa da cidade com o Alto de São Manoel, que posteriormente tonou-se sócio da empresa Silvam Móveis, do senhor Sílvio Mendes, dominando o comércio de móveis durante décadas.

O pioneiro da banda de música em Mossoró foi o artista João Lopes Bastos, natural da Bahia, vindo por intermédio do vigário Antônio Joaquim. Fixou-se em Mossoró, casando-se com uma jovem da família Morais, deixando filhos. Naturalmente outras bandas surgiram. A que dominou por vários decênios foi a Banda de Artur Paraguai, que ficou na história da música em Mossoró.