REMINISCÊNCIAS – FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE POR WILSON BEZERRA DE MOURA

REMINISCÊNCIAS – FUNDAÇÃO GUIMARÃES DUQUE

WILSON BEZERRA DE MOURA

Existe uma lenda em nossa região, para quem conviveu na década de 50 e atualmente é vivo bem se lembra, repetimos agora.

Trata-se da implantação do movimento literário que aflorou da implantação do Boletim Bibliográfico, instrumento responsável por movimento literário, artístico e cultural mossoroense, fruto incansável do professor Jerônimo Vingt-un Rosado Maia, sempre o benfeitor e titular em defesa da cultura.

O saudoso historiador Câmara Cascudo, num de seus encontros na cidade do Recife com o professor Vingt-un Rosado, disse-lhe, com todas as palavras, e interessado no momento como literário pesquisador: Vingt-un, escreva sobre Mossoró, antes que outro o faça e você perde a primazia.

E assim foi feito, porque o mestre Vingt-un tomou as ideias como um desafio e lançou a pedra fundamental do nascimento e engrandecimento do movimento em toda região, extrapolando os limites entre outros estados federados. O primeiro livro sobre Mossoró foi, sem dúvida, a peça fundamental de todas as peças culturais sucessivas por muitos anos.

Daí por diante prosperaram-se as opiniões do professor Vingt-un, enquanto este instituiu a Fundação Guimarães Duque, que funcionou nas dependências da antiga ESAM por tempos indeterminados. Teve esta fundação o privilégio de publicar importantes obras relacionados com assuntos de interesse nordestino, como o período da seca, entre outros pontos de fundamental importância para o movimento cultural.

Portanto, as evidentes obras editadas em 1987, quando de sua Fundação, assinalaram nova visão aos movimentos culturais na região por editar, essa Fundação Guimarães Duque, importantes obras que estudavam assuntos de interesse do nordeste em especial.

O mineiro Guimarães Duque que se tornou nordestino, virou homem natural da terra do sol e do sal, prevalecendo na história por todos os tempos.