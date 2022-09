FRUTOS DE NOSSA HISTORIOGRAFIA – Prof. Wilson Bezerra de Moura

Olhando-se detidamente para o passado, observamos principalmente as pessoas que folhearam a história de um povo e com a devida consciência entramos a detalhar acontecimentos originários de uma determinada geração.

Voltamos à memória do notável e inesquecível Vingt-un Rosado, um imortal que se eternizou na história mossoroense desde quando se encontrou com o mestre Cascudo na cidade do Recife, isso na década de 50, e este disse-lhe: “Vingt-un escreva sobre a história de Mossoró, antes que outro o faça”.

Daí por diante Vingt-un tomou como um desafio. Escreveu sobre ‘MOSSORÓ’, obra que se perpetuou e serviu de instrumento a todos os estudos sobre a terra que lhe serviu de berço.

Foi esta sua primeira obra literária. Entusiasmando-se pela historiografia da terra potiguar, fundou o Boletim Bibliográfico, que se transformou na Fundação Vingt-un Rosado, editora que produziu suficientemente para divulgar o conhecimento da verdadeira história da cidade, do estado, espalhando-se para outros países.

Em verdade, Vingt-un Rosado deu início a uma batalha sobre a cultura, cujo ideal conservou até a morte, cumprindo em seu trajeto de vida, de 25 de setembro de 1920 até os últimos instantes de vida, em 21 de dezembro de 2005, aos 85 anos, com certeza afirmamos, últimos instantes absorvidos com tranquilidade em ter concluído um trabalho que o engrandeceu como homem afeito à cultura.

O mestre Vingt-un se auto denominou Operário da Cultura, até porque se tornou arquiteto das atividades inerentes às causas, criando Boletim Bibliográfico produzido através de mimeógrafo a álcool, ao ponto de se transformar numa Fundação Cultural, que, decerto, viria a ser considerado um dos maiores instrumentos de editoração espalhado por todos os recantos do País.

Dedicação e obstinação pelo trabalho em favor da cultura foram tamanhas que ele deixou como legado uma grande obra, intitulada RELATÓRIO DOS PRESIDENTES DA PROVÍNCIA DO RIO GRANDE DO NORTE, em vários volumes, e estes com 863 páginas, com o intuito de preservar a história que ele tanto amou.

Escritor: Wilson Bezerra de Moura