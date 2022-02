Reminiscências: Banditismo – Causas e Consequências

Wilson Bezerra de Moura

A história carrega em seus ombros estremo propósito de registrar os principais acontecimentos determinados pelo ser humano em sua passagem pelo tempo na terra.

Portanto compete à própria humanidade entendê-la de maneira lógica, que esclareça não só esses fatos como deixar assinalado, com os devidos detalhes, tais acontecimentos, o caráter das causas e consequências determinantes do episódio.

A história do banditismo de 1927, conhecido como o destemido bando de Lampião e Jesuíno Brilhante, que durante boa época trouxe o terror em determinadas regiões do nordeste, produzido por ataques a pessoas, ao comércio, fazendas, enfim, foi um terror que destruiu grande parte das atividades sociais e comerciais.

Foi nessa ideia de vingança, por sinal até hoje não provada, que Virgulino Ferreira montou seu esquema destruidor na sociedade, cometendo um terrorismo que ficou para a história por muitos anos.

Escritores, pesquisadores, historiadores, na sua maioria, tomaram por sério descrever os acontecimentos do cangaceiro como simples atuação estabelecida por intuição própria de um bando que simplesmente deu cabo ao desejo de fazer o mal por extinto natural, sem causas vingativas, ou não foram determinantes na destruição e intranquilidade da população desprotegida de qualquer proteção política.

O saudoso escritor e pesquisador Câmara Cascudo se manifestou sobre essa questão: “Não me mande contar estranha história, mas me mande louvar dos meus a glória”.

Cada escritor, ao rever os fatos históricos, faz seu conceito dentre a realidade do tempo, torna a história sucinta dentro de seus aspectos, atentando para a realidade de que faz parte a história dentro de suas consequências e determinismos. O escritor Raul Fernandes chegou a dizer que o desastroso fato do banditismo de Lampião foi categórico por razões de vingança, mesmo atribuindo aos fatos muitas causas, até porque a sociedade humana, repleta de preconceitos, estabelece situações categóricas para suas investidas.

Dentre as causas peremptórias do tempo, são razões que estimulam a sociedade humana, a acusação de vingança. Noutras épocas as razões para o banditismo constituíram a desigualdade e discriminação entre os membros da mesma sociedade que os leva a exercer a diligente vingança entre a sociedade.

Ao tempo de Lampião de 1927, o combate ao bando criminoso exigia forte armamento, enquanto nos dias presentes, para combater os desajustes sociais, é pena que nenhum outro armamento pesado seja suficiente, porque o verdadeiro mal que atormenta a coletividade atual é mais de natureza social e política, independe de qualquer tipo de arma de fogo, por gerar outras razões de ordem moral e social que atormentam a sociedade.