REMINISCENCIA: INDUSTRIAL ENEAS NEGREROS

É emocionante e gratificante reconhecer o passado. É ver e perfilar fatos não vistos no passado, mas que traduzem uma gente que não a conhecemos e, para conhecê-la, temos de folhear as páginas do tempo.

Foram tantas gentes antes de nós, mas escolhemos um, até quando acontece ser este de convivência bastante identificada entre nós por outras incomensuráveis razões.

Foi seu Enéas da Silva Negreiros fundador e mantenedor da Fiação e Tecelagem de Mossoró S/A – FITEMA, uma empresa com muitos empregados, bastante produtiva, funcionando em dois turnos para atender uma demanda desde quando foi fundada por seu Enéas Negreiros, em 1948, até aproximadamente a década 80.

Enéas da Silva Negreiros, a quem o jornalista Cid Augusto da Escóssia, editor deste jornal, se reportou em tempos passados nas páginas deste periódico centenário, referindo-se ao livro “Um Amazonense” radicalizado em chão mossoroense, veio para ficar e produzir para o Rio Grande do Norte, em especial Mossoró, cumpria as linhas traçadas pelo seu destino com o sucesso merecido.

E tudo começou quando sua mãe, no ano de 1923, em sala de jantar em sua casa na localidade onde moravam, em MAUÉS, no Amazonas, perguntou aos filhos se queriam morar em Iracema, no Ceará, terra de seus ancestrais. Eles concordaram, só que resolveram mais adiante alguns de seus filhos chegar até Mossoró, e Enéas Negreiros foi um dos tais.

Em Mossoró o que mais o notabilizou foi ter a ideia de fundar uma fábrica de tecelagem no ano de 1948, A Fiação e Tecelagem de Mossoró S/A – FITEMA, grande firma com um quadro funcional muito grande, que funcionava em dois turnos, diurno e noturno com grande desempenho, e que com o tempo não se modernizou e passou por outras mãos, chegando ao fim.

De visão industrial e comercial, Enéas Negreiros enfrentou outros desafios. Entrou em sociedade numa fábrica de cadeiras em Mossoró com os senhores Sílvio Mendes e Vicente Canuto, cuja empresa foi sucesso durante muitos anos, até se aposentar com as glórias que o cargo o nominou.

Uma vida de sucesso teve Enéas da Silva Negreiros, tanto na sociedade onde viveu muitos anos, como na família, onde criou vários filhos, concedendo a estes uma forte e meritosa responsabilidade.