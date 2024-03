Remédios devem ficar 4,5% mais caros a partir de abril

A partir de abril, os brasileiros podem esperar um aumento de 4,5% no preço dos remédios, conforme projeção do Sindusfarma (Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos). Esse reajuste anual dos medicamentos tem como objetivo compensar a inflação, calculada com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), referente ao período de março de 2023 a fevereiro de 2024.

O índice de reajuste anual dos medicamentos segue uma fórmula de cálculo estabelecida pela CMED (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), órgão vinculado à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A expectativa é que o governo federal aprove o índice de reajuste até o final desta semana, impactando cerca de 13 mil produtos.

O setor farmacêutico está sujeito ao controle de preços, permitindo que as indústrias farmacêuticas reajustem os preços de seus produtos apenas uma vez por ano, a fim de compensar os aumentos de custo de produção acumulados ao longo dos últimos 12 meses.

Entre 2014 e 2024, a inflação geral (IPCA) registrou um aumento de 77,5%, enquanto os preços dos medicamentos variaram em 72,7%.