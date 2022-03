RELFEXÕES TEOLÓGICAS

RIARDO ALFREDO

¬¬PENSAMENTO – uma certeza

“Yeshua, vive e reina por toda eternidade”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

DESCASO COM A EDUCAÇÃO

O já conhecido Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), não é uma criação nova, para que alguns desavisados venham questionar sua validade jurídica, nem foi um plano criado para dar apenas dinheiro aos professores como alguns gestores desejam colocar para sociedade. Pelo contrário, este plano foi designado no ano de 2006, tendo como objetivo garantir o financiamento da educação básica nos municípios, estados e no Distrito Federal.

Nos anos seguintes, depois do plano, ficou perceptível que alguns gestores deram início a algumas estratégias que burlam a aplicação do plano, principalmente na aplicação do reajuste dos salários do piso salarial dos professores. Diversos municípios iniciaram sua contrapartida para destruir o plano nacional do piso, utilizando-se de vergonhosas mentiras e perseguição a função do educador. Como naquele momento não tiveram coragem de bate de frente com a classe, passaram a utilizar manobras como parcelamentos, atrasos sistemáticos, sucateamentos das escolas, e assim por diante.Os nossos estados, sendo um total de 26 e mais o distrito federal, passaram a executa o seu plano maléfico de minar o plano de carreira nacional do piso para educadores, criado um verdadeiro caos ao montar narrativas de inverdades contra os educadores e tentado colocar a população contra os mesmos. Observemos o que diz LEI COMPLEMENTAR Nº 61 DE 16 DE JULHO DE 2001. Sobre o plano de carreira do magistério: CAPÍTULO III – DA CARREIRA E DA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO – Seção I – Da Estrutura da Carreira, dos Cargos e sua Investidura e das Normas Funcionais.

Art. 12 – O Plano de Carreira e Remuneração do cargo de Professor de Educação Básica e do cargo de Pedagogo, preenchidos por provimento efetivo, é distribuído em Níveis e Classes, especificados no Apêndice II desta Lei Complementar.

§ lº – As Classes, linhas de progressão funcional dos profissionais do Magistério, por merecimento e por tempo de serviço, são designadas por 10 (dez) letras, de A a J, sendo, esta última, o final da Carreira.

§ 2º – Os Níveis, linhas de progressão funcional por titulação e habilitação do profissional do magistério, são designados Nível I, Nível II, Nível III e Nível IV, de acordo com o que dispõe o art. 13 desta Lei Complementar.

Art. 13 – A Carreira regulamentada no Plano de que trata esta Lei Complementar é organizada segundo a habilitação exigida, nos cursos Superior e Médio na Modalidade Normal, para o provimento dos Níveis, como segue:

I – Nível I: curso médio na modalidade NORMAL;

II – Nível II: graduação em licenciatura plena ou graduação em pedagogia, admitida habilitação especifica obtida em programas de formação pedagógica para portadores de diploma de educação superior, nos termos da lei;

III – Nível III: pós-graduação, compatível com as atribuições do cargo, obtida em cursos de especialização “lato sensu”;

IV – Nível IV: pós-graduação, compatível com as atribuições do cargo, obtida em curso de mestrado e/ou doutorado. Parágrafo único – As especificações dos cargos que constituem as Carreiras constam do Apêndice I desta Lei Complementar.

Na carta magna desta nação (Constituição brasileira), doutrina que somos um Estado Democrático, que tem por finalidade garantir todos os estágios dos direitos sociais e individuais. Dentre eles podemos citar: A educação, a liberdade, o bem-estar, o desenvolvimento, a segurança a igualdade e a justiça são assentados como valores soberanos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.

Quando os legisladores, os verdadeiros que foram eleitos pelo povo, criaram a Constituição da República Federativa do Brasil, tinham em mente a ideia de estabelecer o consenso social, com seu olhar voltado para o esforço, no desenvolvimento da ordem interna e internacional, através de soluções pacíficas, que surgem dos debates e das controvérsias. Porém, a visão era a democracia e está foi promulgada sob a proteção de Deus.

Depois de mostrado de forma clara, dentro da lei, e sem deixar nenhuma dúvida perene, surge diversas perguntas, porque permitimos que: um governador, um prefeito, uma assembleia estadual, ou uma câmara de vereadores, desrespeitam uma legislação que se apresenta tão bem fundamentada? Por que em pleno século XXI não existe uma fiscalização mais eficaz por parte dos órgãos competentes? Como se admite que gestores atrasem salário? A doutrina da constituição brasileira é logica e clara no seu artigo 7º, inciso IV, da Constituição de 1988, que assim doutrina: o salário tem por finalidade atender as necessidades vitais básicas do trabalhador e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social.

Quando um gestor, (seja quem for!), atrasa o salário de um servidor, ele fere um Direito Constitucional já consolidado, e passa a negar o atendimento das necessidades básicas vitais dos trabalhadores e das suas famílias. E dentro desta perspectiva surge outras perguntas básicas, tais como: O Estado Democrático de Direito está a serviço de quem? Ou como entender um Estado Democrático de Direito que vive sendo violado?

Diante do exposto, fica evidenciado que as cadeiras dos gestores, eleitos de forma justa, deve ter algum tipo de vírus, e contagioso ao mais alto grau, pois cada um deles, que se assentam nelas, em pouco tempo, esquecem das promessas de campanhas, de onde vieram, e como o povo os conduziu a este poder. E pior, tudo que eles combatiam no passado, passam a agir da mesma forma, e as vezes pior que seus antecessores.

OS CAMINHOS CONTRADITÓRIOS DA EDUCAÇÃO

Todos os politicos deste país, se elegem usando o tripé: saúde, segurança e educação. E fazem a população acreditar que desta vez a coisa pública vai dar certo. Criado assim, uma doce ilusão que envolve a população na esperança de melhoria. Porém, o que temos é o mesmíssimo, com roupagem nova, recheados com pintadas de hipocrisia, falsidade disfarçada de religiosidade e mal secreto, que vem à tona, quando os tais se assentam nas cadeiras públicas.

O início destas ações maléficas, estão diretamente ligadas com carreatas políticas, cheias de colaboradores, claro, visando um futuro emprego na gestão. E assim, começa a saga deste tripé após eleição. Onde a promessa de saúde para todos, que é dever do estado, fica esmiuçada em filas, em falta de remédio, em falta de hospitais, em falta de médicos e ausência da assistência. Quanto à segurança, é uma verdadeira falta de esculhambação, visto que os meliantes já são donos dos bairros e das ruas. E nós, pobre povo, ficamos à mercê destes. Por outro lado termos, os guardas e os policiais, trabalhadores incansáveis, que ficam expostos a todo tipo de perigo nas ruas. Além de serem mal pagos e terem equipamentos fracos, como: falta de viaturas de qualidade, falta de fardamentos e por aí vai a falta de respeito com eles.

No tocante as escolas, o que temos são escolas sucateadas, de modo que, o que mais caracterizam as escolas são: vazamentos, mofos nas paredes e no teto, vidros e telhas quebrados, o mato tomando de conta, além de falta de estrutura interna, como janelas bem cuidadas, ventiladores em pleno funcionamento. Por outro lado, ainda há escolas que não tem condição de receber os alunos. Sem falar na escassez de produtos de limpeza, papel sulfite e diários de classe.

A situação de algumas escolas chegou a tal ponto, que o mínimo que seria a pintura não existe. Sem falar nos banheiros que estão com diversos vazamentos. Assim como as tomadas estão soltas, a fiação é velha e perigosa, os bebedores flagreis, as lousas das salas cegas e sem brilho, ou seja, não serve nem para escrever, isso quando tem.

Além destes problemas, chegamos nas contratações, mesmo legais, é uma falta de respeito com os servidores, pois quem chega nas repartições com indicação política, até porque nunca passou num concurso, vem cheio de poder dado pelo seu chefe e passam a perseguir os servidores concursados, gerando um clima ruim. E deste surgem o assédio moral no trabalho.

Quanto as políticas educacionais, que deveria serem aplicadas por verdadeiros educadores que conhecem o chão da escola, e sabem da importância de suas relacionadas diretamente com os modelos econômicos, sócias e pincipalmente político, são entregues a medíocres apoiadores de campanha, em nome de um poder de governabilidade. E é exatamente neste último, que surgem as maiores dificuldades, visto que os vencedores nas eleições colocam na direção educacional gestores que tenha afinidade com suas ideias e propósitos politicos e não com o interesse educacional da população. E quase sempre são pessoas que nunca estiveram no chão da escola e desconhecem o modelo político-pedagógico. Assume o posto e passam a infringir todas as leis com seus tratamentos de interesse para proteção do seu chefe maior. Quase sempre esquecendo seu ponto de partida e fazendo de tudo para se manter no suposto poder. Assim são, secretários e ministros, neste pais de inversão de valores.

E é a partir deste ponto, que se dar início há um embate político-pedagógico, das instituições em suas concepções ideológicas já firmadas e com relevância social no modelo humanístico, em atrito com aventureiros de cargos públicos.

O primeiro passo para educação dar certo, é parar de mudar o modelo de educação, como se ela fosse uma proposta de governo e não de nação. Pois temos visto estes aventureiros que assumem os principais cargos da educação na união, nos estados e nos municípios, tem como proposito apenas darem início as suas loucuras, pedantismo e arrogância no trato da educação e dos educadores. E vão implantado, na forma de imposição, suas concepções e conceitos sem conhecerem o chão da escola e o dia a dia da mesma. Pois vivem dentro dos seus escritórios dando ordens sem nenhum sentido, e nas entrevistas a rádios e TVs, a si mesmo se classificação como professores, os quais nunca foram. E quase sempre sinto vergonha, pois os mesmos usam o bom nome de Cristo para dizerem: sou cristão. Todavia, quando adentram ao poder negam a eficaz do evangelho transformado e passam a serem perseguidores daqueles que não aceitam a injustiça como base de um governo.

É lamentável que temos décadas perdidas no processo de educação do nosso povo. E pior, quase irrecuperável. Todavia, os verdadeiros heróis, os professores, além de terem um salário, longe do que merecem, são tratados como bucha de canhão e culpados de todos os males sociais, por uma classe dominante que mascara sempre a realidade. Mostrando o seu domínio da mídia, sempre vacilante, entre a verdade e o poder econômico.

Todos sabem o poder libertador que a educação dar! Por isso o medo que os politicos tem de um povo preparado. E assim, colocam cabresto nos professores para não preparar de modo adequando os alunos. Onde cada professor, para sobreviver de forma digna com sua família, é obrigado a ter três expedientes, ficando sem tempo nem para respirar. Está é a verdadeira estratégia dos poderosos politicos, colocar seus vigias e bajuladores, os quais conseguiram emprego sem concurso público, apenas na servida do balança a cabeça.

A fortaleza de um povo não está em suas paredes de tijolos ou de ferro, mais numa educação firmada nos princípios da igualdade, fraternidade e liberdade. Princípios estes que são eternos e que ecoam na eternidade.

Portanto, compreendemos que há muito o que se discutir na educação do nosso povo, e que o sistema de ensino atual precisa de adequações e não mudanças bruscas e sem rumo, como o tem acontecido nas últimas décadas.

PENSAMENTO – Todo sentimento

“Grito baixinho para ninguém ouvir… traga de volta aquele sentimento de amor”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

ÚLTIMAS NOTICIAS

1- Brasil pode rebaixar pandemia de covid-19 para endemia, diz Bolsonaro;

2- MDB anuncia que não fará federação partidária para eleições de 2022;

3- Pastor Severino Gomes recebe “Moção de Aplausos” da Câmara municipal de Areia Branca;

4- Coronel Azevedo convida policiais e bombeiros para Assembleia de Associações de Militares em Mossoró e Assú;

5- Evangélicos dominam lista de influencers cristãos mais seguidos no Instagram;

6- “O espírito do anticristo opera em Putin”, diz líder ortodoxo ucraniano.

REFLEXÃO: Um desejo

“Os dias parecem tão escuros e cinzas, que não posso ver as estrelas, pois há um vazio dentro de mim, cortante como o silêncio… e a sua falta. O que restou! foi negar o vazio e o abismo ao qual adentrei. Mesmo que as lágrimas falam por si só, esperando que você esteja bem”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

AMOL – Academia Mossoroense de Letras

A Academia Mossoró de Letras (AMOL) como sempre apoiando as demais academias em suas lives e apresentado seus membros com grandes palestras. Parabéns.

ACJUS – aniversariantes

27 de fevereiro – Carlos Alberto Lima Filgueira

10 de março – Paulo Fernandes

CONVITE – Sessão solene

Sessão solene em comemoração ao dia internacional da mulher no plenário da câmera Municipal de Mossoró no dia 10 de março as 9h. toda a comunidade e sinta convidada.

PENSAMENTO – História

“O mais impotente da nossa história não é o destino, e sim, a história que você vai construindo durante a vida”. (Teólogo Ricardo Alfredo)

POEMA – Vida

Já perdoei erros quase imperdoáveis, tentei substituir pessoas insubstituíveis e esquecer pessoas inesquecíveis.

Já fiz coisas por impulso, já me decepcionei com pessoas que eu nunca pensei que iriam me decepcionar, mas também já decepcionei alguém. Já abracei pra proteger, já dei risada quando não podia, fiz amigos eternos, e amigos que eu nunca mais vi.

Amei e fui amado, mas também já fui rejeitado, fui amado e não amei. Já gritei e pulei de tanta felicidade, já vivi de amor e fiz juras eternas, e quebrei a cara muitas vezes! Já chorei ouvindo música e vendo fotos, já liguei só para escutar uma voz, me apaixonei por um sorriso, já pensei que fosse morrer de tanta saudade e tive medo de perder alguém especial (e acabei perdendo).

Mas vivi! E ainda vivo! Não passo pela vida. E você também não deveria passar! Viva! Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. (Autor: Augusto Branco)

SALMO 121 – A certeza do socorro

Este salmo é a pura expressão da fé e da confiança em Deus. Acredita-se que este salmo foi escrito em grande momento de guerra espiritual e de perigo na vida. E assim o salmista, expressão que mesmo diante das tribulações, Deus continua sendo seu fiel protetor e socorro presente.

O socorro do Senhor

1- Elevo os olhos para os montes: de onde me virá o socorro?

2- O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.

Confiança e proteção

3- Ele não permitirá que os teus pés vacilem; não dormitará aquele que te guarda.

4- É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel.

O senhor que guarda

5- O Senhor é quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua direita.

6- De dia não te molestará o sol, nem de noite, a lua.

O senhor que protege do mal

7- O Senhor te guardará de todo mal; guardará a tua alma.

8- O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. (Salmo 121:1-8 ARA)