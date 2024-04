Reitoria da UFRN esclarece sobre calendário de aulas durante a greve

O reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), José Daniel Diniz Melo, reuniu-se, nesta sexta-feira, 19, com gestores da administração central, diretores de centros e unidades acadêmicas especializadas, a fim de esclarecer pontos e tirar dúvidas sobre a continuidade das atividades durante a greve de servidores técnico-administrativos e docentes da instituição.

Em relação ao calendário universitário, Daniel Diniz explicou que a UFRN fará a discussão sobre possíveis alterações após a finalização da greve, tendo em vista que as representações das categorias anunciaram paralisação por tempo indeterminado e, neste momento, não há como prever a duração do movimento. Nesse sentido, as atividades administrativas e acadêmicas permanecem, respeitando a decisão de cada técnico e docente pela adesão ou não à greve.

O gestor reforçou que as reivindicações das categorias são acompanhadas junto ao Governo Federal, por meio da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). Do mesmo modo, em âmbito institucional, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progesp-UFRN) criou uma Comissão Interna de Mediação Organizacional, com o objetivo de manter diálogo permanente com os servidores, para dar encaminhamentos durante o período de greve.

Na ocasião, a pró-reitora de Gestão de Pessoas da UFRN, Mirian Dantas dos Santos, informou que o Governo Federal realiza novas mesas de negociação nesta sexta-feira, 19, junto a representantes dos servidores técnico-administrativos e docentes das instituições federais de ensino superior.