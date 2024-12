Reitora da Uern pede que restaurantes universitários sejam contemplados com emendas federais

A reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), Cicília Maia, participou nesta segunda-feira (1°) de reunião com a bancada federal do Rio Grande do Norte, em Natal, para apresentar demandas da instituição que poderão ser contempladas nas emendas parlamentares de 2025. Representantes de instituições de ensino superior e outras organizações potiguares também marcaram presença no encontro, que teve como objetivo apresentar as demandas para as emendas coletivas do estado.

Durante sua fala, Cicília Maia destacou a necessidade de investimentos na infraestrutura da Uern, solicitando um montante de R$ 15 milhões para a construção de restaurantes universitários nos seis campi da instituição. O projeto, segundo a reitora, é essencial para garantir melhores condições de permanência aos estudantes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Além disso, a reitora fez um apelo coletivo em nome da educação pública, sugerindo que os deputados e senadores destinassem uma emenda conjunta para atender as quatro instituições públicas de ensino superior do estado: Uern, Ufersa, UFRN e IFRN. A proposta visa fortalecer a educação como pilar do desenvolvimento regional, promovendo acesso e qualidade no ensino, pesquisa e extensão.

“É fundamental que a educação pública seja uma prioridade. Estamos aqui não apenas para apresentar demandas, mas para reforçar a importância de um compromisso coletivo com a formação de cidadãos poriguares e o desenvolvimento do nosso estado”, afirmou Cicília Maia.

O coordenador da bancada federal, deputado Robinson Faria, enfatizou a importância do momento para ouvir as instituições e construir um planejamento que atenda às necessidades mais urgentes do estado. “Esse é um momento de diálogo e de responsabilidade com o futuro do Rio Grande do Norte. Estamos aqui para ouvir as demandas de cada instituição e trabalhar de forma coletiva, priorizando o que é essencial para o nosso povo”, destacou o parlamentar.

Amanhã (2), a bancada federal do RN se reunirá novamente para definir as oito emendas coletivas que serão enviadas ao orçamento federal de 2025. A expectativa é de que a educação figure entre as prioridades, refletindo a articulação das instituições e o diálogo estabelecido durante o encontro.

A proposta dos restaurantes universitários integra os esforços da Uern para garantir mais inclusão e equidade entre seus estudantes, consolidando o papel social da universidade. “Estamos confiantes de que os parlamentares entenderão a relevância desse projeto e de que juntos podemos transformar realidades por meio da educação”, concluiu a reitora.