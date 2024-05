Reitora da Uern anuncia sexto doutorado da Instituição

Através de suas redes sociais, a reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), Cicília Maia anunciou que a Instituição recebeu a aprovação do Doutorado em Ensino pelo Pleno do Conselho Nacional de Educação (CNE), somando o sexto da Universidade.

O curso é uma parceria entre a Uern, Ufersa e o IFRN, com o mestrado em ensino, ligado ao Programa de Pós-graduação em Ensino (PósEnsino).

A conquista é mais um avanço da UERN na área da pós-graduação e pesquisa de alta qualidade.

“Estamos ansiosos para receber os primeiros alunos e acompanhar suas trajetórias de sucesso. Agradeço a todos os envolvidos neste processo e reafirmo nosso compromisso em promover a excelência acadêmica e contribuir para o desenvolvimento da educação em nosso estado”, celebrou a reitora Cicília Maia.