Região Sul pode ter episódios de microexplosão atmosférica e tempestades; entenda

A previsão da meteorologia é de mais chuva para o Sul do Brasil nesta quinta-feira (2). Veja o que esperar:

Sul

Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem registrar casos de microexplosão, que é quando uma intensa corrente de vento se desprende da nuvem de tempestade em direção ao solo. O forte impacto pode causar estragos.

O Jornal Nacional conversou com o meteorologista Marcelo Schneider, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e ele disse que houve uma microexplosão em Santa Cruz do Sul (RS) no último sábado (27).

Esse fenômeno ocorre quando há grande diferença de temperatura e mudança na direção dos ventos.

Da noite da quarta até esta quinta, a previsão é de enormes quantidades de chuva: acima dos 100 milímetros, se aproximando de 200 milímetros em alguns pontos. Com rajadas de até 100 km/h, há risco para novas inundações, inclusive com transbordamento de rios e deslizamentos.

Em outras regiões, o perigo existe, apesar de ser ligeiramente menor. As instabilidades ganham ainda mais força com a chegada de uma frente fria que avança para Santa Catarina nesta quinta-feira (2).

Norte

Na região Norte, também pode chover forte, mas nada parecido com o que acontece no Sul.

As pancadas de chuva devem atingir principalmente as áreas mais escuras no mapa (veja na imagem abaixo), que incluem Manaus, Boa Vista, Macapá e Belém.

Nordeste

Na região Nordeste, São Luís, Fortaleza, Maceió e Aracaju são as capitais com tempo mais instável.

Regiões ensolaradas

Enquanto o interior do Nordeste, Sul do Tocantins e de Rondônia. O Centro-Oeste, o Sudeste e parte do Paraná ficam ensolarados nesta quinta.

Poucas nuvens, ar seco e calor são resultado da alta pressão, que tem funcionado como um bloqueio atmosférico que impede a entrada de frentes frias. Elas ficam todas represadas no Sul, provocando temporais.

Moedas

Dólar Comercial

R$ 5,111

-1,58%

Dólar Turismo

R$ 5,325

-1,4%

Euro Comercial

R$ 5,472

-1,27%

Euro Turismo

R$ 5,707

-1,35%

B3

Ibovespa

126.864 pts

0,75%

Região Sul pode ter episódios de microexplosão atmosférica e tempestades; entenda

Esse fenômeno ocorre quando há grande diferença de temperatura e mudança na direção dos ventos.

Por Jornal Nacional

01/05/2024 21h15 Atualizado há 16 horas

Meteorologistas alertam para perigo extremo no RS e SC

A previsão da meteorologia é de mais chuva para o Sul do Brasil nesta quinta-feira (2). Veja o que esperar:

Sul

Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem registrar casos de microexplosão, que é quando uma intensa corrente de vento se desprende da nuvem de tempestade em direção ao solo. O forte impacto pode causar estragos.

Microexplosão é quando uma intensa corrente de vento se desprende da nuvem. — Foto: TV Globo/Reprodução

O Jornal Nacional conversou com o meteorologista Marcelo Schneider, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e ele disse que houve uma microexplosão em Santa Cruz do Sul (RS) no último sábado (27).

Esse fenômeno ocorre quando há grande diferença de temperatura e mudança na direção dos ventos.

Da noite desta quarta até esta quinta, a previsão é de enormes quantidades de chuva: acima dos 100 milímetros, se aproximando de 200 milímetros em alguns pontos. Com rajadas de até 100 km/h, há risco para novas inundações, inclusive com transbordamento de rios e deslizamentos.

Em outras regiões, o perigo existe, apesar de ser ligeiramente menor. As instabilidades ganham ainda mais força com a chegada de uma frente fria que avança para Santa Catarina nesta quinta-feira (2).

Norte

Na região Norte, também pode chover forte, mas nada parecido com o que acontece no Sul.

As pancadas de chuva devem atingir principalmente as áreas mais escuras no mapa (veja na imagem abaixo), que incluem Manaus, Boa Vista, Macapá e Belém.

Chuvas localizadas são esperadas na região Norte. — Foto: TV Globo/Reprodução

Nordeste

Na região Nordeste, São Luís, Fortaleza, Maceió e Aracaju são as capitais com tempo mais instável.

Previsão do tempo para o Nordeste nesta quinta (2). — Foto: TV Globo/Reprodução

Regiões ensolaradas

Enquanto o interior do Nordeste, Sul do Tocantins e de Rondônia. O Centro-Oeste, o Sudeste e parte do Paraná ficam ensolarados nesta quinta.

Poucas nuvens, ar seco e calor são resultado da alta pressão, que tem funcionado como um bloqueio atmosférico que impede a entrada de frentes frias. Elas ficam todas represadas no Sul, provocando temporais.

Dia será de calor em boa parte do Brasil. — Foto: TV Globo/Reprodução

Curitiba escapa deles nesta quinta e deve ter 31 °C à tarde. Mais do que Brasília, com 30 °C.. Veja a previsão para outras capitais:

Belo Horizonte, pode chegar a 32°C;

São Paulo, Vitória, Goiânia e Palmas, 33°C;

Em Cuiabá e no Rio de Janeiro, 37 °C

A tendência é de um mês quente na maior parte do Brasil. Tanto na primeira quinzena, como na terceira semana de maio. Na última semana do mês é que deve começar o frio em uma faixa que vai do Rio Grande do Sul até o leste de São Paulo.