Região Oeste lidera número de quedas de raios no RN; veja ranking

O Oeste é a região potiguar com o maior número de registros de quedas de raios de janeiro a junho deste ano. Conforme levantamento da Neoenergia Cosern, com base na Plataforma Climatempo, quase 95 mil descargas atmosféricas tocaram o solo potiguar no primeiro semestre. A maior parte deles em Mossoró (6.042) e Apodi (5.000). No geral, houve uma redução de aproximadamente 13% nesse tipo de ocorrência em comparação com o mesmo período do ano passado.

“Os raios são fenômenos naturais que chamam a nossa atenção em virtude da sua beleza, mas que podem provocar sérios danos à rede elétrica e, principalmente, graves acidentes. Nossa orientação é que a população não se aproxime das estruturas de distribuição de energia, principalmente, em dias de chuvas com raios, e se mantenha abrigada em um lugar seguro”, reforça Rafael Biondi, engenheiro eletricista da Neoenergia Cosern.

Ao longo de 2023, cerca de 113 mil raios caíram em todo o estado, aumento de 40% comparado a 2022. Os três municípios mais atingidos por descargas no ano passado foram Mossoró (7.902), Apodi (5.420) e Campo Grande (5.034). Os raios provocaram mais de 3.200 interrupções no fornecimento de energia elétrica, deixaram mais de 432 mil unidades consumidoras sem o serviço e danificaram mais de 400 equipamentos do sistema, incluindo postes, transformadores e cabos.

Ranking – Queda de raios por cidades entre janeiro e junho de 2024

Mossoró – 6.042

Apodi – 5.000

Upanema – 4.004

Açu – 3.610

Caraúbas – 3.563

Santana do Matos – 3.371

Gov Dix-Sept Rosado – 3.141

Campo Grande – 2.652

Jucurutu – 2.558

Caicó – 2.104

Fonte: Climatempo/Neoenergia Cosern

Orientações de segurança em casos de chuvas com raios

Busque abrigo tão logo veja nuvens carregadas no céu ou escute um trovão;

Evite colher frutas, legumes ou verduras, abrigar-se ou caminhar perto de árvores;

Não fique próximo a animais e nem ande a cavalo;

Não fique próximo a cercas de arame;

Não fique próximo a objetos metálicos pontiagudos como enxadas, pás e facões;

Não se abrigue debaixo de varandas, barracos e celeiros;

Não caminhe em áreas descampadas;

Não fique parado em rodovias, ruas ou estradas;

Não suba em locais como telhados, terraços e montanhas;

Não tome banho em praia, rio, açude ou piscina durante uma tempestade;

Não utilize equipamentos elétricos ligados à rede elétrica;

Não fale ao telefone com fio ou utilizar o celular conectado ao carregador;

Não tome banho utilizando o chuveiro elétrico.