Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

“Às vezes, sinto o choro do semeador, e escuto sua oração”. (Ricardo Alfredo)

“bi societas ibi jus”, este é um dos brocardos latinos mais conhecidos pelos operadores do direito, que quer dizer, “Onde está a sociedade aí está o direito”.

Essa senhora a minha direita é a grande maestrina Dalva Stela, ou seja, nossa “estrela”, que nos deixou a algum tempo, e partiu para eternidade a convite do Rei universal, encantou-se. Esteve conosco em Mossoró para entregar o hino da Amol – Academia Mossoroense de Letras, A qual na época ocorreu uma grande festa. Da minha (foto) direita para esquerda para direita temos: maestrina Dalva Stela, Ricardo Alfredo e Socorro Cavalcante, todos imortais da AMOL.

“Com o tempo, você vai percebendo que, para ser feliz, você precisa aprender a gostar de você, a cuidar de você e, principalmente, a gostar de quem também gosta de você”. (Desconhecido)

“O semeador, semeia com lágrimas, choro e dor, mais a recompensa vem do Senhor.” (Teólogo Ricardo Alfredo)

FOTO HISTÓRICA – ACJUS/AMOL

Em noite de reunião e jantar da Academia Jurídica, no mês de janeiro, estiveram presentes, a diretoria da ACJUS e vários membros. Noite para se guarda na memória.

Noite em que o presidente apresentou o calendário de 2020 e fez um resumo como estava a construção da sede da ACJUS.

Como sempre, o competente e sábio presidente Welington Barreto, apresentou de forma impecável todos o histórico da construção e como o calendário seria desenvolvido.

Na foto temos: no sentido horário, Vanda e seus esposo, Helder e Zélia, no centro, eu, Ricardo Alfredo, Franci, Welington e esposa.

EGITO LEGALIZA O FUNCIONAMENTO DE MAIS 70 IGREJAS CRISTÃS

A decisão de legalizar mais 70 edifícios utilizados por igrejas cristãs no Egito foi proferida após uma reunião do Comitê do Governo que supervisiona a legalização das igrejas, presidida pelo primeiro-ministro Mostafa Madbouly. Esta decisão eleva o número total de igrejas que foram legalizadas desde que o comitê iniciou seu mandato em 2016 para 1638.

O processo está baseado na Lei de Construção da Igreja (Lei nº 80 de 2016), que foi aprovada pelo Parlamento Egípcio em 30 de agosto de 2016, o poder de aprovar a construção e renovação de igrejas foi estendido aos governadores provinciais.

Apesar da legalização dos edifícios da igreja pelos governos provinciais, continuam havendo questões controversas e ações contrárias à liberdade religiosa em diversos lugares. Na quarta-feira (20), autoridades locais demoliram um edifício da igreja em Koum Al-Farag, província de Al-Behera, após protestos sectários.

O prédio de um andar havia sido usado para fins de culto por 15 anos. Alguns anos atrás, muçulmanos locais construíram uma mesquita ao lado do prédio, na esperança de impedir que ela fosse legalizada como igreja. De acordo com uma antiga tradição islâmica (ou lei comum), as igrejas são impedidas de serem formalmente reconhecidas ou exibir qualquer símbolo cristão se uma mesquita for construída ao lado delas.

Um dos fatores responsáveis pela demolição de prédios utilizados para fins religiosos, segundo as autoridades egípcias, são as tensões entre grupos de diferentes crenças.

Recentemente, dois andares adicionais foram construídos para acomodar a crescente congregação, o que provocou tensão sectária. Para evitar novas escaladas, as autoridades locais demoliram o prédio da igreja e a mesquita que foi construída ao lado. Catorze cristãos foram presos quando tentaram impedir as autoridades de demolir o prédio.

“A CSW congratula-se com a legalização de mais igrejas no Egito e incentivamos o governo a continuar no caminho de reforma da legislação e abordar atitudes e práticas da sociedade que restringem o direito à liberdade de religião ou crença”, declarou o presidente-executivo da CSW, Mervyn Thomas.

“Embora a legalização desses locais de culto seja um desenvolvimento bem-vindo, continuamos preocupados com a destruição da igreja e da mesquita em Koum Al-Farag, que não é uma maneira eficaz de lidar com as tensões sectárias. O governo deve trabalhar com as autoridades locais para formular intervenções cívicas que abordem e transformem as atitudes da sociedade que sustentam as tensões sectárias”, ponderou.

Apesar das melhorias notáveis no tratamento da comunidade cristã durante o mandato do Presidente Sisi, incidentes sectários continuam ocorrendo em certas localidades, incluindo o sequestro e a conversão forçada de mulheres cristãs.

Os incidentes geralmente são resolvidos por meio de sessões extralegais de reconciliação comunitária, que geralmente são caracterizadas por preconceitos e decisões desequilibradas que privam as vítimas, principalmente os cristãos, da justiça.

A CSW continua solicitando que os responsáveis por esses incidentes sejam responsabilizados pelo sistema jurídico.

Em 1º de maio, a Paróquia Copta Ortodoxa de Al-Manofyia retirou-se de uma iniciativa da sociedade civil para conter e resolver incidentes sectários por meio do diálogo entre comunidades. A Casa da Família Egípcia, uma iniciativa conjunta criada em 2011 pela Igreja Ortodoxa Copta e Al-Azhar, visa fortalecer a harmonia religiosa e criar soluções de base para as tensões sectárias.

A igreja emitiu uma declaração em que condenava a falta de ação por parte da Casa da Família Egípcia no caso do sequestro de Rania Abdul-Masseih Halim, uma mulher cristã que desapareceu em 22 de abril e posteriormente reapareceu em um vídeo no qual ela afirma ter se convertida ao Islã e não queria mais que ninguém a procurasse. Sua família acredita que essas alegações foram feitas sob coação. (Fonte: Guia-me com informações de CSW)

MENTE PRIVILEGIADA

Conheço a alguns anos, por isso posso chamar de mestre Wendel Miranda. Além da grande capacidade, é uma pessoa generosa, bondosa e cheio do amor de Deus. Sinto saudade de ouvir a sua voz bom irmão e amigo.

ANIVERSARIANTE

Luiz Heitor completou 11 anos. É filho da minha irmã Karina e mora na boa terra do Recife. Heitor é um jovem de talento, de sorriso franco e cheio de bondade. Serve ao Deus vivo e é um bom estudante. Deus abençoe você Heitor. Feliz aniversário.

VERDADES ETERNAS – (Sem dogma)

1. Primeira Verdade: Todos pecaram, sem exceção

a) Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a Lei e os Profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. (Romanos 3:21-24)

b) Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. (Romanos 6:23)

c) Somos como o impuro – todos nós! Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. (Isaías 64:6)

2. Segunda Verdade: A provisão de Deus na pessoa de Seu filho Jesus Cristo

a) Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. (João 8:36);

b) No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: “Quem tocou em meu manto?” (Marcos 5:30)

c) Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: “Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará”. (João 8:31-32)

d) Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. (Romanos 6:22)

3. Terceira Verdade: A salvação é desfrutada mediante uma decisão pessoal

a) Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa para salvação. (Romanos 10:9,10)

b) Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor”. (Josué 24:15)

c) Pois o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido”. (Lucas 19:10)

d) Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. (Romanos 10:9)

Se você desejar ser sábio nesta vida, é simples: temer a Deus; honrar seu santo nome; honrar pai e mãe e ama o próximo.

Tudo isso é contado nas sagradas letras, a Bíblia. Leia, medite, e o Rei e Juiz dos mundos, Deus, mandaram o Espirito Santo lhe orientar.

O grande Deus

A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória: eu os formei, e também eu os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos; e os surdos, que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, e os povos se reúnam; quem dentre eles pode anunciar isto, e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas, para que se justifiquem, e se ouça, e se diga: Verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi; para que o saibais, e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu o fiz ouvir,

e deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor; eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou; e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos; agindo eu, quem o impedirá? (Isaías 43:7-13)

MEMBROS DA ACJUS

Este são os imortais da ACJUS. Todos escritores. Essa foto traz a cidade de Mossoró e ao Estado do RN grande orgulho. Essas são as mentes mais brilhantes. Aqui fica minha admiração pelos meus pares.

ILUSTRE ANIVERSARIANTE

Todos que formamos as academias de letras de todas a região desejamos ao confrade Filemon Rodrigues Pimenta, feliz aniversário. É uma das figuras mais importantes da nossa cultura. Tem diversos trabalhos e livros publicados. Sua calçada é um ponto de encontro entre os imortais e lá temos conversas memoráveis. Todos devemos dar três salves ao confrade e amigo. Parabéns irmão.

CRIVELLA COLOCA IGREJAS COMO SERVIÇO ESSENCIAL E MANTÉM REGRAS DE ISOLAMENTO

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), declarou nesta segunda-feira, 25, que as medidas atuais de isolamento vão permanecer esta semana. Crivella, contudo, indicou que o Rio poderá afrouxá-las no início de junho.

Bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, o prefeito também decidiu incluir as igrejas na lista de serviços essenciais.

“Não vamos relaxar as medidas de afastamento social. Devemos esperar mais um período para recomeçar o retorno às atividades”, disse Crivella.

Projeção do Painel Rio Covid-19 prevê que a capital fluminense chegue a 40 mil casos da doença na próxima semana.

Ainda assim, as regras se tornaram mais brandas para as igrejas, que agora passaram a ser consideradas como serviço essencial para a prefeitura.

“As igrejas são atividades essenciais, e todas as atividades essenciais devem continuar funcionando. É importante para a população”, disse Crivella.

Ele disse ainda que em nenhum momento a prefeitura havia proibido ou restringido o funcionamento das atividades dos templos e igrejas, mas que agentes públicos estavam causando “interferências” nesses locais.

O decreto deve exigir uma distância mínima de dois metros entre os fiéis, além de oferta de álcool em gel e obrigatoriedade do uso de máscaras.

O prefeito disse ainda não ser recomendável que idosos e pessoas do grupo de risco compareçam aos cultos e missas presencialmente, e que devem acompanhar as celebrações preferencialmente pela internet, TV ou rádio.

Na próxima semana, existe a possibilidade de a prefeitura autorizar a abertura de lojas de móveis e concessionárias de veículos, “que não geram aglomeração”, segundo o prefeito.

As academias de ginástica possivelmente também serão liberadas, mas com restrições.

Na mesma coletiva, Marcelo Crivella anunciou que todos os leitos previstos para serem colocados em operação pela prefeitura para o combate à covid-19 estarão aptos esta semana. (Fonte: TN Online, Pleno News e Folha de S. Paulo)

Grifo nosso: servir a Deus nunca foi fácil. Pois é um misto de perseguição descontrolada e de guerra espiritual. Servir a Deus no mundo político é ainda pior, visto que o verdadeiro servo vai contrariar os interesses mesquinho e desonesto que foi implantado nesta nação. Fazer a coisa errada, ficou aparentemente aceita. O certo é errado e o errado é certo. E assim caminha a doente política brasileira, que hoje grita contra a democracia, visto que, abandona o povo na fome, na miséria e na injustiça, essas atitudes são demonstram democracia? Ou é a ditadura da classe dominante sobre os pobres e miseráveis desta tão sofrida nação. Claro, que eles não querem deixa de roubar, corromper, enganar e usufruir do dinheiro público como desejam fazem e fazem. E assim quando são tocados gritam… estão ferindo a democracia. Ferindo estão vocês, que não tem alma, são inumanos. Não sentem a dor da mãe, do pai, do filho que perder seu entre querido. Querem mídia, para parecer. O senhor os julgará.

Essa mesma política tem sido patrocinada pela mídia interesseira e de conveniência, de quem dar mais. E o povo, mero espectador, que sempre é lesado (roubado) fica em silêncio. Porém, quem sofre com impostos e mais impostos para manter esses grileiros da consciência, é o nosso povo.

AS CANÇÕES ETERNAS

Essa é uma das mais lindas músicas do rei Roberto Carlos. Ficou imortalizada através dos corações partidos e sofrendo de amor.

Essa canção traduz a firmeza de uma escolha, mesmo sem a certeza que vai prosseguir sozinho na vasta caminhada da vida.

Eu Disse Adeus – (Roberto Carlos)

Eu disse adeus

Nem mesmo eu acreditei

Mas disse adeus

E vi cair no chão

Todos os meus sonhos

E disse adeus

Às ilusões também

E aos sonhos meus

Eu disse adeus

E vi o mundo inteiro

Desabar em mim

Queria ser feliz

E acabei assim

Me condenando a ter

Recordações, recordações

Vai ser tão triste olhar sozinho

Tudo, tudo o que era de nós dois

Mas foi melhor dizer adeus naquela hora

Pra não chorar depois

Eu disse adeus

Nem mesmo eu acreditei

Mas disse adeus

Pisei as ilusões

E até os sonhos meus

E veio o pranto

E mesmo assim

Eu disse adeus

Eu disse adeus

Vai ser tão triste olhar sozinho

Tudo o que era de nós dois

Mas foi melhor dizer adeus naquela hora

Pra não chorar depois

(Falando): Eu disse adeus

Disse adeus às ilusões

Eu disse adeus

BENJAMIN NETANYAHU

Diante de três juízes, Benjamin Netanyahu, está fazendo história em ser o primeiro-ministro em exercício desta função que está em tribunal; o mesmo declarou que todas as autoridades sabotaram seu governo.

«Desejam eliminar a vontade do povo»

“Cidadãos de Israel, o que está sendo julgado hoje é o desejo de eliminar a vontade do povo, a tentativa de derrubar a mim e ao campo da direita. Por mais de uma década, a esquerda não conseguiu fazê-lo nas pesquisas, então nos últimos anos eles criaram um novo padrão”, disse Netanyahu.

“Fontes da polícia e do escritório de advogado se uniram aos jornais de esquerda, eu os chamo de grupo «simplesmente não bibi» para adaptar casos sem fundamento”, acrescentou.

«Quero que saiba a verdade»

Garante aos meios de comunicação social que quer que tudo o que aconteça com este caso “seja totalmente transparente” porque não aceitará um acordo de culpa, “Quero que o público veja a imagem completa, que o público saiba toda a verdade e é por isso que meu primeiro pedido do tribunal é a divulgação completa. Estou pedindo que tudo seja transmitido ao vivo, uma transmissão contínua e sem censura”, expressou.

Enquanto isso, nos arredores da corte, muitas pessoas se concentraram em usar camisas com a frase “Ministro do Crime” para mostrar seu ódio a Netanyahu; ele tem acusações em seu nome por fraude, abuso de confiança e suborno em 3 casos.

Os casos são os seguintes:

1- Caso 1000: Presentes ilícitos de negócios internacionais.

2- Caso 2000: Prioridade a outros meios em troca de resenhas positivas.

3- Casos 4000: Manipulação das principais telecomunicações de Israel para obter resultados favoráveis.

Netanyahu afirma ser “vítima da caça de bruxas” e que as autoridades “conspiram contra ele”; a próxima comparência do ministro pode levar meses e alguns especialistas dizem que levariam anos para resolver este caso. (Fonte: gospel mais)

REFLETIDO A VIDA – Deixe algo de bom

Tudo o que você leva da vida, cada memória, cada lembrança, cada marca que toca o seu coração e a sua alma, tudo tem uma consequência em você, mas essa consequência é você mesmo que escolhe… Escolha levar apenas a lição das coisas ruins e todas as lembranças das coisas boas. É assim que a gente percebe que o mundo é bom. É assim que a gente deixa algo de bom para o mundo em retribuição.

A VOZ DA SABEDORIA

As vezes quando estou meditado, na boa e saudável leitura Bíblica, lembro do irmão e amigo padre sátiro, sorriso aberto, voz cansada e sabedoria de uma vida inteira. Certamente, Deus olha sorrido para ele. Meu abraço bom amigo e irmão.

DOS PENSAMENTOS DOS ESCRITORES…

“O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis”. (José de Alencar)

NETANYAHU AO LÍDER DO IRÃ: «SE COLOCA EM PERIGO AO AMEAÇAR ISRAEL E NÃO TERÁ SUCESSO»

O Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu declarou no domingo que as recentes ameaças do Irão, em voz do líder supremo, o aiatolá Ali Hoseini Khamenei, de destruíd o Israel, põem em perigo a própria República Islâmica.

Ao anunciar a formação do Gabinete Diplomático e de Segurança do novo governo, Netanyahu advertiu: “As ameaças não cessam. Vocês ouviram o Khamenei ameaçar-nos com a destruição”, e assegurou que “qualquer pessoa que ameace destruir-nos não terá sucesso e se coloca em um grande perigo”.

Além disso, Netanyahu afirmou que a política de Israel é “Nos opomos à agressão iraniana de todas parte”. “Estamos impedindo-os de estabelecer bases na Síria e […] desenvolver armas na Síria que possam pôr em perigo o Estado de Israel”.

Israel é um tumor mortal… será arrancado e destruído

No dia 22 de maio, Khamenei disse: “O regime sionista [Israel] é um tumor mortal e canceroso na região

Além disso, o líder supremo do Irão salientou que “a luta total do povo palestiniano, política, militar, moral e cultural, deve continuar para que aqueles que ocupam a Palestina se submetam ao voto do povo palestiniano”.

Khamenei confirmou que o regime dos mulás iranianos estava a armar terroristas em Gaza.

“O Irã percebeu que o único problema dos combatentes palestinos era a falta de acesso às armas”, disse ele. “Com orientação e assistência, planejamos e o equilíbrio de poder se transformou na Palestina… Hoje, a Faixa de Gaza pode resistir à agressão do inimigo sionista e derrotá-lo”.

Na mesma reunião do gabinete, Netanyahu mencionou ter falado com os líderes do Chade e do Sudão nos últimos dias, e desejou-lhes um feliz Eid al-Fitr, o feriado que marca o fim do Ramadão.

O ministro da Defesa Benny Gantz, que também é vice-primeiro-ministro, disse que Israel “deve dar muita atenção ao Norte, Síria e Líbano”. Os problemas de segurança que poderiam ocorrer no Norte não passaram.

Gantz também desejou um feliz Eid al-Fitr, a festa que marca o fim do Ramadão, para todos os cidadãos muçulmanos e amigos de Israel.

“Temos que estender a mão à paz em todas as frentes e ter a força militar que possa garantir que alcançaremos a paz e a preservaremos”, acrescentou.

anto o primeiro-ministro como o seu suplente mencionaram o impacto económico do coronavírus e a necessidade do novo governo ajudar as pessoas e as empresas a se recuperarem do encerramento, que foi imposto para conter a propagação da doença. (Fonte: gospel)

PENSAMENTO – a fé

“Quando temos fé, o espírito mantém-se otimista sejam quais forem as circunstâncias”. (Desconhecido)

O QUE DISSE JESUS CRISTO:

1- Quem de mim se alimenta, por mim viverá. (João 6:57)

2- Mas, buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. (Mateus 6:33)

3- Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. (João 7:24)

4- Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus! (Mateus 4:4)

5- Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo; eu venci o mundo. (João 16)

6- por causa Do meu nome; mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. (Mateus 10:22)

7- Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. (Mateus 5:7)

8- Em verdade te digo, hoje estarás comigo no Paraíso. (Lucas 23:43)

9- Na verdade, na verdade vos digo que vós chorareis e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. (João 16:20)

AS CANÇÕES ETERNAS – ir à luta

“Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito curta, para ser insignificante”. (Charlie Chaplin)

MÚSICA GOSPEL – AS MAIS BELAS CANÇÕES CRISTÃS

Oh Quão Cego Andei – harpa Cristã

Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei

Longe, longe do meu Salvador

Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu

Pra salvar um tão pobre pecador

Foi na cruz, foi na cruz

Onde um dia eu vi

Meus pecados castigados em Jesus

Foi ali, pela fé que meus olhos abri

E agora me alegro em sua luz

Eu ouvia falar dessa graça sem par

Que do céu trouxe-nos Jesus

Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis

Ao Senhor que por mim morreu na cruz

Foi na cruz, foi na cruz

Onde um dia eu vi

Meus pecados castigados em Jesus

Foi ali, pela fé que meus olhos abri

E agora me alegro em sua luz

Mas um dia senti meus pecados e vi

Sobre mim o castigo a espada da lei

Mas depressa fugi, em Jesus me escondi

E abrigo seguro nele achei

Quão ditoso, então, este meu coração

Conhecendo o excelso amor

Que levou meu Jesus ao sofrer lá na cruz

P’ra salvar um tão pobre pecador

LÍDERES EVANGÉLICOS SE MANIFESTAM SOBRE VÍDEO DA REUNIÃO DE BOLSONARO COM MINISTROS

A reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e seus ministros no dia 22 de abril se tornou pública nesta sexta (22) por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello.

A publicidade da gravação foi pedida pelo ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, como prova de que Bolsonaro teria tentado interferir politicamente na cúpula da Polícia Federal.

O vídeo, onde o presidente Bolsonaro fala quase 30 palavrões, foi elogiado por alguns pastores e líderes evangélicos e criticado por outros.

O pastor Silas Malafaia, em uma das várias publicações que fez no Twitter, disse que a reunião de Bolsonaro com os seus ministros “mostra a imagem de um Presidente indignado com injustiça, com falta de informação, a favor da democracia, contra ditadura e contra a safadeza que estão fazendo com o povo” (Fonte: Folha Gospel)

PENSAMENTO – êxito

“A persistência é o caminho do êxito”. (Charles Chaplin)

SENADORES DEVEM SE REUNIR COM BARROSO PARA DISCUTIR CALENDÁRIO ELEITORAL NESTA SEXTA, 29

Davi Alcolumbre e uma comitiva de senadores deve encontrar novo presidente do TSE nesta sexta, 29

O presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, e uma comitiva de senadores devem se encontrar nesta sexta-feira (29) com o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, para discutir as eleições de outubro.

Segundo o líder do PDT, senador Weverton (MA), uma decisão sobre o adiamento do pleito de prefeitos e vereadores só deverá ser tomada no fim de junho. Mas o senador Wellington Fagundes (PL-MT) defende a prorrogação dos atuais mandatos para a unificação das eleições em 2022, também como forma de economizar recursos. (Fonte: Agência Senado)

CARTA EM GRATIDÃO

ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ – ACJUS

Expediente direcionado as enfermeiras e enfermeiros de Mossoró, bem como as nossas médicas e médicos, além dos outros profissionais do corpo de saúde pública ou privada com atuação no município e no estado Potiguar.

Estimados profissionais!

Em momentos extremos, pessoas fortes fazem a diferença!

Tempos difíceis não duram. Pessoas fortes duram. (John Watson)

Cumprimentando-os honrosamente, nós que constituímos o sodalício da ACJUS, comunicamos a todos que estamos cumprindo as orientações e cautelas emanadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelos demais ramos da ciência, mas comunicamos também, que estamos acompanhando com atenção e preocupação a situação da população, principalmente a parte do estrato social mais vulnerável em todos os sentidos.

Portanto, nesse momento dificílimo de combate a pandemia da COVID-19, aceitem nossas homenagens com merecido e irrestrito reconhecimento e aplauso, pelo imenso esforço dos senhores profissionais quanto ao enfrentamento dessa crise sanitária que aflige Mossoró e o Brasil.

Nós intelectuais e sociedade, temos conhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido por todos as senhoras e senhores em ordem ininterrupta e com imenso amor, com dedicação, coragem e compromisso.

Somos conscientes que enquanto estamos graças a Deus protegidos em nossas casas, existem inúmeros profissionais da área de saúde que estão no front do combate lutando com as forças possíveis para salvar as pessoas, inclusive, colocando em risco as suas próprias vidas.

A todos vocês bravos combatentes, a nossa ETERNA GRATIDÃO!

A sociedade jamais esquecerá de vocês pelo exemplo de extrema solidariedade, competência, bravura e entrega. Vocês são fortes e heróis!

Tenham a absoluta certeza que continuaremos permanentemente em orações por todos por todos os irmãos operadores da ciência e defensores da vida.

Cordialmente,

José Wellington Barreto

Representando o corpo acadêmico da ACJUS

REFLEXÃO – Uma Análise da Boa Semente

De forma análoga ao salmo 94, este salmo é uma lamentação, e apresentação de declaração de inocência do salmista. Esse poema fala a Deus sobre os inimigos que se levantam na jornada da vida e que os quais sempre se reúne em festas para zombar do servo do senhor. Este salmo também é conhecido como salmo do precatório.

Salmo 35:

1- Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo; peleja contra os que pelejam contra mim.

2- Pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda.

3- Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem; dize à minha alma: Eu sou a tua salvação.

4- Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida; voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal.

5- Sejam como a moinha perante o vento; o anjo do Senhor os faça fugir.

6- Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga.

7- Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para a minha alma.

8- Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou; caia ele nessa mesma destruição.

9- E a minha alma se alegrará no Senhor; alegrar-se-á na sua salvação.

10- Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba.

11- Falsas testemunhas se levantaram; depuseram contra mim coisas que eu não sabia.

12- Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma.

13- Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco; humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio.

14- Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo; andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe.

15- Mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam; os abjetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia; rasgavam-me, e não cessavam.

16- Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim.

17- Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações, e a minha predileta dos leões.

18- Louvar-te-ei na grande congregação; entre muitíssimo povo te celebrarei.

19- Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa.

20- Pois não falam de paz; antes projetam enganar os quietos da terra.

21- Abrem a boca de par em par contra mim, e dizem: Ah! Ah! os nossos olhos o viram.

22- Tu, Senhor, o tens visto, não te cales; Senhor, não te alongues de mim:

23- Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu.

24- Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim.

25- Não digam em seus corações: Ah! alma nossa! Não digam: Nós o havemos devorado.

26- Envergonhem-se e confundam-se à uma os que se alegram com o meu mal; vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim.

27- Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: O Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo.

28- E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia.

Esboço de Salmos 35:

1- Pedido a deus para manifesta-se sobre seu caso;

2- Súplicas para Deus abata o inimigo e tenha misericórdia dos seus servos;

3- Oração pelas promessas;

4- Votos a Deus.

ANÁLISE:

Os versículos 1 a 3 – Davi está se sentindo injustiçado por causa dos ataques, por isso é uma clássica alegação de inocência vinda de um pedido de salvação, de ajuda para levantar. Davi não hesita em procurar Deus e pedir para que Ele o proteja como um verdadeiro soldado.

Os versículos de 4 a 9 – nesta passagem a dor da alma é exalada pelo desejo de vingança, por isso o salmista solicita a Deus que seus inimigos sejam envergonhados.

O versículo 10 – O salmista demonstra total confiança em Deus e na sua providencia.

Os versículos de 11 a 17 – Pedidos a Deus para livra-lo dos inimigos e das testemunhas astuciosas.

O versículo 18 – Neste versículo o salmista faz seus votos de louvor e adoração, que no hebraico é entoada e significa agradecimento público, isto é, adorar e reconhecer a Deus em comunidade.

Os versículos de 19 a 21 – Descreve a situação de perseguição do rei e que aqueles que se levantaram contra ele, buscavam comemorar se vissem que pessoas como ele está atormentado ou caindo, e por esse motivo, ele se declara inocente. Visto que o odeio deles eram porque ele temia ao Senhor e isso perturba os inimigos de violenta. Essa passagem bíblica do salmista relembra o sofrimento de Jesus, que nunca deu motivos para ser odiado e condenados por muitas pessoas. Seguindo para o final desse contexto a expressão “Ah! Ah!” é usada como desdém, raiva e sarcasmo.

Os versículos de 22 a 25 – Davi, se sentido atormentado, expressa sua dor ao dizer: “que não somente os pecadores mas também Deus via seu desespero e dor”, porém, ele tinha certeza que diferente de outros Deuses fantasiosos, o seu Deus nunca dorme, mas ainda assim Davi ameaça dizendo que neste caso para que o Senhor estava cochilando.

Os versículos de 26 a 28 – O salmista finaliza dizendo que servir a Deus em retidão é bom e revela que aqueles que não servem a Deus logo sentiram o ardor de sua ira.