Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

VERDADES ETERNAS

Diz o Juiz dos mundos: “Riquezas e honra estão comigo; assim como os bens duráveis e a justiça”. (Provérbios 8:18)

CONSTATAÇÃO

“Eu bem sei, que por onde tenho andado, tu tens me cercado, Senhor” (Teólogo: Ricardo Alfredo)

PENSAMENTO

“Um simples ato de amor e generosidade, cria uma onda sem fim”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

SINTO VERGONHA…

Enquanto o vírus espalha-se no território brasileiro, os políticos brincam de legislar, governar e administrar.

Nossos políticos, com raras exceções, não estão preocupados com o povo. Pelo contrário, a grande preocupação é se manter no poder, utilizado das beneficias do estado brasileiro.

Os três poderes têm demonstrado claramente que querem viver o melhor da terra, as custas do povo, sem ao menos terem vergonha de ver seus semelhantes sofrendo todos os tipos de humilhação, onde a fome é maior delas. Além desta, ainda temos que conviver com a insegura, com a falta de hospitais e com a falta de humanidade.

Não vi, nem ouvi, que os tais abriram mão de gordos salários, como ministros do STF, ministros de governos, presidente, governadores, prefeitos, vereados e os deputados. Mas, o que temos visto é o trabalhador sendo punido com doenças, fome, descaso na saúde, abandono social, desemprego e pior, os impostos caindo com uma forte chuva que não passa.

Por outro lado, lamentavelmente, o que temos visto é um lamaçal de vergonha, envolvendo quase todos os poderes da república. E a insensatez é tanta, que brincam com a vida e a morte do nosso povo.

A minha pergunta é simples! como nos salvaremos deste mar de lama? Por todos os lados só há interesse em defender os seus ricos salários, sua posição social e suas mordomias. E está é a maior característica dos três poderes, viverem no mundo dos sonhos do Brasil fictício, enquanto o povo vive no Brasil real.

E o quarto poder, que é a mídia dominante. Essa sim, perdeu até a ética em querer tirar vantagens neste momento de angústia e dor para as famílias. Fazem, de forma descara um montante de acusações contra seus opositores, não importa que partido seja basta ser opositor a sua ganância. O que temos visto é sempre acusações levianas, quando quem está no poder não é manobrado por essa mídia doente e faminta de verbas públicas. Foi assim em todos os governos e será ate que um dia o povo, o qual foi tomado o seu poder, retome daqueles que lesa-pátria.

Agora temos um economista que pensa que inventou a roda, congelado os salários dos servidores. Interessante que eles nunca pensam em congelar os salários do STF, deputados, senadores, governadores, vereadores e perfeitos e outros que tem salários milionários. Somente o povo é quem no final paga, com tributos intermináveis.

PRESTAÇÃO DE CONTAS A DEUS

“Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal”. (Eclesiastes 12:14)

Por mais incrível que pareça, todos deveram comparecer diante do rei universal e Dele ninguém pode escapar de prestar contas. O Senhor e juiz dos mundos, mostrará todas as ações encobertas, boas e maus, diante do grande trono. Não importa onde vivamos ou que religião professemos, “não há criação que não esteja manifesta à sua vista, mas todas as coisas estão nuas e abertamente expostas aos olhos daquele com quem temos uma prestação de contas”. (Rom. 9:28; Heb. 4:13).

APRENDIZADO …

A mulher insensata

No mudo moderno e corrido, temos pouco tempo para analisar a vida. E os dias, passam, sem serem percebidos e compreendidos, e a prudência de uma vida escapa num segundo. O que deveria ser a principal atitude, prudência, do homem que tem temor do Senhor, se torna como fumaça em seus olhos por arder seu coração em chamas.

Uma das decisões principal da vida está na escolha de uma parceira ou um parceiro para vida. Hoje vou me deter na escolha de um amor.

As sagradas letras, orienta que há dois tipos de mulheres, que é a sábia e a insensata. É necessário ter o espírito de Deus para discernir. Todavia, as atitudes e as ações falam alto a quem apenas observa.

O sábio rei Salomão indica um caminho nesta escolha ao afirmar: “A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a destrói.” (Provérbios 14.1).

Um padrão encontrado nas Sagradas Letras, é que a mulher insensata tem sua vida totalmente controlada por sentimentos alheios ao que é primordial e edificante. Logo, a fé para ela é apenas um modismo de instante. As suas emoções estão acima da boa-fé racional e isso lhe leva a confundir o que é essencial na vida, e ela toma o certo por errado e o errado por certo.

A sua insensatez, a leva a não combater o verdadeiro problema, que é sua indiferença a construção de uma vida real e de conquista nos campos: material e espiritual.

Lhe falta a doçura, a meiguice no trata do amor e da vida. E este é o principal motivo para que sua vida seja um conflito interior. O qual, há impedi de saber qual o seu próximo passo a ser dado. Visto que suas atitudes não são tomadas por fé, e sim por emoção, o que leva apenas a ter uma vida cheia de perturbação.

Num contraponto, temos a mulher virtuosa, sábia, que jamais abandona sua casa e sua vida, mesmo em tempos difíceis. E assim seu coração é capaz de estabilizar as mais duras tempestades. Pois sua fé, estar enraizadas no que é eterno e no seu Deus.

A mulher sábia, não desanima, olha para o futuro e avista pela fé, pois sua vida é de fé. E as circunstâncias momentânea, para ela, é apenas uma porta para a vitória.

Ela sabe que a fé não é limitada pelo tempo e nem pelas circunstâncias, mas é uma certeza tão profunda que ninguém pode tirá-la. Ela compreender que sua lutar é na formação de uma sociedade justa, pois é ela que embala o berço que

constrói uma nação. Desistir, nunca foi, ou não é sua opção. E assim, Olhos do eterno, a percebe como guerreira, como mulher virtuosa.

A mulher virtuosa é dona de uma força invisível que apenas os olhos da fé e Deus podem verem. Os seus frutos, são vistos de longe e louvados. Diz a bíblia sobre ela: “Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias.” (Provérbios 31.10).

Portanto, a mulher insensata é por Deus e por todos reprovada e esquecida, enquanto a mulher sabia é louvada e abençoada.

SEDE PROVISÓRIA DA AMOL – Academia Mossoroense de Letras

Sede provisória da Academia Mossoroense de Letras – AMOL, no prédio da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, na Praça da Redenção Jornalista Dorian Jorge Freire, 17 – Centro da Cidade.

Diretoria:

Presidente: dr. Helder heronildes

Vice: Filemon Rodrigues Pimenta

Tesoureiro: Ricardo Alfredo

Secretario: Almir Nogueira

O SÁBIO DO SERTÃO

Cada palmo de terra desta terrinha, revência a inteligência, a capacidade, e a dedicação do nosso sábio do sertão (professor Doutor Benedito). Digo nosso, pois é nosso confrade e amigo e sempre tem nos ensinado o caminho do saber.

ACJUS – aniversariantes

Os dois grandes escritores, Geraldo Maia e Péricles Amorim no mês de maio apagaram mais uma velinha. A cidade tem a honra e se sente orgulha de dois grandes personagens da nossa história. Que mais diremos a não ser obrigado pelas suas vidas dedicadas a cultura. Feliz aniversário.

VERDADES ETERNAS

“Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão”. (Provérbios. 8:17)

OS PRINCÍPIOS DE CRISTO DE COMO VIVER

Vivemos num mundo confuso, coberto por incertezas e por injustiças. Onde não há ética, e a moral dos bons costumes foram esquecidos. Caminhamos de um lado para outro em busca da paz de espirito. Os princípios como a generosidade e a bondade, a mansidão e o amor ao próximo, parece um sonho perdido. Tudo parece, fora do seu lugar, caminhamos a passo de gansos para nos tornamos uma ilha, rodeados, porém, sozinhos.

É tão simples que parece estranho, mais é verdade, podemos aprender e experimentar a doce paz da luz de Cristo, quando agíamos de acordo com seus ensinamentos.

Certamente, a curiosidade tomou conta de seus pensamentos, ao ler o início deste texto, e a pergunta mais clara neste momento é: Como os ensinamentos do Cristo, podem moldar a maneira certa de viver nossas vidas?

O Cristo ensinou a amar e servir aos outros, ao afirmar: “vocês devem honrar seus pais. Devem ajudar as pessoas em necessidade, devem visitar e ajudar os doentes e idosos e por fim devem respeitar e servir outras pessoas. Então você vai descobrir que a pessoa mais feliz é … você!

A maior definição de quem somos é como vivemos. Todos terão de uma forma ou de outra que experimentar as dificuldades da vida, as lutas, e os desafios. As aflições são certas, porem Jesus avisou, no mundo terei aflições. (João 16.33).

Os quatro princípios de Deus para se viver em cristo é:

Primeiro princípio:

O primeiro princípio consiste em temer ao Senhor. Segundo nos instruiu o sábio rei Salomão: “O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo a prudência” (Provérbios 9.10).

E quem teme ao Senhor vive com prudência, sabendo que todos os acontecimentos cooperam para sua bênção, para o seu bem, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8.28.

Problemas, conflitos, dificuldades, desesperança, frustração, enfermidades, decepções e todas as coisas que possa viver, servem para te abençoar, segundo a perspectiva bíblica.

Toda a vez que você enfrenta essas coisas com a visão do princípio do temor ao Senhor, então sua reação será prudente, sabendo que não está sozinho em meio aos problemas.

O temor do Senhor conduzirá você para cumprir todos os outros princípios bíblicos necessários para uma vida abençoada.

Segundo princípio:

Você precisa viver de maneira humilde. Costumo dizer que a vida é uma roda gigante e que uma hora você está por cima, mas em outra pode estar por baixo. Essa metáfora define bem as circunstâncias que pode vir a experimentar.

Em Tiago 4.6b, diz que “Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes”. A questão aqui é muito clara, o Senhor não gosta de gente orgulhosa.

Se você está vivendo um momento de sucesso, está por cima na roda gigante, saiba que poderá acabar vivendo tempos de frustração, por isso é sempre bom ter uma atitude correta em relação a tudo na vida.

Terceiro princípio:

Ter uma atitude correta em relação ao próximo. Escrevi aqui sobre esse princípio, quando abordei a “regra de ouro” para a liderança eficaz. Uma atitude correta em relação ao próximo definirá seu destino de bênçãos no Senhor, influenciando inclusive na sua relação com Deus.

Isso mesmo! A Bíblia adverte em 1 João 4.20: “Se alguém declarar: ‘Eu amo a Deus!’, porém odiar a seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga”.

Quarto princípio

Se afastar do pecado e viver em santidade. A Bíblia diz que o pecado é a transgressão daquilo que Deus espera de nós. “Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei” (João 3.4).

Por conta disso, o pecado nos afasta do Senhor e cria uma barreira que impede que sejamos abençoados (Isaías 59.2). Somente o verdadeiro arrependimento pode quebrar essa barreira.

Portanto, estes são princípios invioláveis de Deus para com o homem. Entretanto é bom salientar que ainda há outros a serem estudos e observados. Porém, quando estes que formaram citados, forem seguidos de coração livre e disposto a servir, os demais serão cumpridos. Outra realidade espiritual é cumpra a vontade de Deus e tudo ficar em paz.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

1- Igreja pede que Vaticano investigue casos de pedofilia na Polônia

2- Prefeito do MS decreta 21 dias de oração e jejum para…

3- Líderes do Voz da Verdade falam sobre cura da Covid-19 e…

4- Pelo menos 620 cristãos nigerianos foram mortos em 2020, diz ONG

5- Fiel com covid vai ao culto no Dia das Mães e…

6- Ravi Zacharias morre aos 74 anos após batalha contra o câncer

7- Morre Nilma Soares, esposa de Paulo Cezar, líder do Grupo Logos

8- Quem foi John Wesley e qual lição ele passou para os…

9- Pastores na Índia são monitorados por oficiais do governo

10- Maioria acredita que pandemia é sinal de Deus para a humanidade…

STF: PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PRAZOS PARA ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020 ESTÁ NA PAUTA DESTA QUINTA-FEIRA

A ação, ajuizada pelo PP, recebeu prioridade no julgamento por tratar do calendário das eleições municipais previstas para outubro deste ano.

A pauta do Supremo Tribunal Federal desta quinta-feira (14) tem apenas uma ação, que recebeu prioridade no julgamento por tratar do calendário eleitoral, com pedido de suspensão por 30 dias dos prazos de filiação partidária, domicílio eleitoral e desincompatibilização para as eleições municipais de outubro deste ano. O pedido é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6359, ajuizada pelo partido Progressistas (PP).

Diante da situação de calamidade pública decretada em função da pandemia da Covid-19, a legenda pede a flexibilização dos prazos eleitorais, que venceram no último dia 4 de abril. Para a agremiação, a manutenção do prazo impede que muitos brasileiros possam satisfazer essa condição de elegibilidade, em clara violação aos princípios democrático e da soberania popular.

A ministra Rosa Weber (relatora) indeferiu a medida liminar e manteve a vigência dos prazos eleitorais. Para a relatora, a alteração nos prazos incrementaria de modo desproporcional o risco para a normalidade e a legitimidade das eleições, o que poderia comprometer o princípio democrático e a soberania popular. Como o prazo venceu, o PP apresentou nova petição, reiterando o pedido.

Os julgamentos são transmitidos em tempo real pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal do STF no YouTube.

Ação Direta de Inconstitucionalidade 6359 – Referendo na medida cautelar Relatora: ministra Rosa Weber

Progressistas (PP) x Presidente da República e Congresso Nacional

O partido pede a declaração da inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei Eleitoral (Lei 9.504/1997), da Lei das Inelegibilidades (LC 64/1990) e de parte de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (Resolução 23.609/2019, que dispõe sobre o registro de candidatura, e Resolução 23.606/2019, que trata do Calendário para as Eleições de 2020). O PP sustenta que potenciais impactos nas eleições de 2020 decorrentes da continuidade do cenário de calamidade ocasionado pela pandemia da Covid-19 poderão inviabilizar o cumprimento dos prazos de filiação partidária, domicílio eleitoral e desincompatibilização.

Em 2/4, a ministra Rosa Weber indeferiu o pedido de medida liminar, e a decisão passa agora por referendo do Plenário.

O PP apresentou nova petição, em razão do transcurso do tempo e da não suspensão do prazo, em que requer a atualização do pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade circunstancial das normas e restituído o prazo

mínimo de 30 dias para a filiação partidária. Os ministros vão decidir se o cenário de calamidade ocasionado pela pandemia poderá inviabilizar o cumprimento dos prazos. (Fonte: Supremo Tribunal Federal)

REFLETIDO A VIDA – realidade

Há pessoas que são tão abençoadas, que abençoa as outras pessoas só em falar, olhar ou mesmo lembrar. E na vida agente aprender admirar, e se sentir orgulho por fazer parte, mesmo de longe, dessa amizade. Parabéns, confreira Welma.

A MISERICÓRDIA DE DEUS

“Para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei” (Hb 8:12).

“Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia; tornará a ter compaixão de nós; pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar” (Mq 7:18-19).

“E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões”. (Sl 103:12).

“Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã” (Is 1:18).

Boletim – Fundação Vingt-un Rosado

Parabéns ao companheiro Eriberto pelo trabalho cultural e de qualidade.

DOS PENSAMENTOS…

“O meu coração… triste, cansado, e sofrido, ainda torna minha razão, sem razão e põe silêncio no meu coração e na minha voz”. (Ricardo Alfredo)

ANIVERSARIANTES DA ACJUS

Está um pouco atrasado os parabéns, mesmo assim, quero lembrar a todos quem é essa pessoa magnifica, que ao longo dos dias construiu uma história, um legado.

Wilson Bezerra de Moral, professor, advogado, escritor, confrade de várias Academias de Letras. Um homem de voz mansa, de coração humilde, de generosidade a flor da pele, de gentileza incalculável, de alma mansa, de conselho certeiro.

As vezes quando sentado na calçada do eterno amigo Filemom Pimenta (grande irmão), eu, Ricardo Alfredo, Filemom, Helder Heronildes e as vezes outros membros das academias em confessas históricas, ouvimos o grande irmão Wilson conta diversos casos, fatos históricos, que nos orienta de uma forma sútil a represemos a nossa vida e a nossa história diante dos nossos pares.

Professor Wilson é assim, sutil ao ensinar, generoso ao repetir as lições da vida e mostra o bom de caminho de paz e felicidade.

Que diremos a Wilson, a não ser, obrigado, sua vida é um exemplo de luz, amor e bondade. Feliz aniversário.

PENSAMENTO – a transformação

“Escondo esse amargo soluço dentro da alma”. (Ricardo Alfredo)

O PORTÃO (ROBERTO CARLOS)

Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas coloquei no chão Eu voltei

Tudo estava igual como era antes Quase nada se modificou Acho que só eu mesmo mudei E voltei

Eu voltei agora pra ficar Porque aqui, aqui é meu lugar

Eu voltei pras coisas que eu deixei Eu voltei

Fui abrindo a porta devagar Mas deixei a luz entrar primeiro Todo o meu passado iluminei E entrei

Meu retrato ainda na parede Meio amarelado pelo tempo Como a perguntar por onde andei E eu falei

Onde andei não deu para ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei para as coisas que eu deixei Eu voltei

Sem saber depois de tanto tempo Se havia alguém à minha espera Passos indecisos caminhei E parei

Quando vi que dois braços abertos Me abraçaram como antigamente Tanto quis dizer e não falei E chorei

Eu voltei agora pra ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei pras coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei agora pra ficar Porque aqui, aqui é meu lugar Eu voltei pras coisas que eu deixei Eu voltei Eu parei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo

ANIVERSARIANTES DA ACJUS

Forma singela de viver, voz mansa, inteligência impa, olhar observador, assim é o confrade Antônio Marcos de Oliveira. Imortal da Academia jurídica. Parabéns confrade.

COMO SE PREPARAR PARA O ENEM EM MEIO AO DISTANCIAMENTO SOCIAL

Com a confirmação do ENEM em 2020, dicas para estudantes durante a quarentena

O Ministério da Educação (MEC) reafirmou que manterá as datas de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio. Os estudantes que prestarem a prova, marcada para novembro, devem realizar a inscrição entre os dias 11 e 22 de maio, pelo site oficial do Enem. Com as aulas presenciais suspensas, os alunos do 3° ano do Ensino Médio estão focados em manter uma rotina de estudos em casa. Os professores do Colégio Renascença separaram algumas dicas para melhorar o aproveitamento dos estudantes. Confira:

Tenha um local de estudo – O orientador educacional do Ensino Fundamental e Médio do Colégio Renascença, Alexandro Pereira, recomenda montar um local de estudo com mesa e cadeira confortáveis. Essa medida evita o cansaço antecipado e impede que o estudante desenvolva dores e problemas de coluna devido a uma postura ruim. De acordo com o educador, é sempre bom evitar o sofá e a cama ou locais com ruídos de televisão e videogames que possam atrapalhar a concentração.

Fuja das redes sociais – Enquanto estiver estudando, é importante se desconectar das redes sociais e aplicativos de comunicação instantânea. Dê atenção total para a qualidade dos seus estudos.

Plano de estudos – De acordo com o orientador, é interessante criar um plano de estudos individualizado com foco nos vestibulares do seu interesse. Isso envolve realizar as leituras obrigatórias, fazer exercícios das provas anteriores e trabalhar com temas dos editais. Alguns vestibulares, e mesmo o ENEM, também buscam um repertório acerca das atualidades – por isso, informe-se.

Organize o material – A partir do seu plano de estudos, organize o material que será utilizado naquele dia. É importante ter tudo à mão para evitar ter que interromper a atividade para procurar um livro, uma régua ou outro tipo de ferramenta.

Ouça podcasts – Os podcasts podem ser grandes aliados nesta fase, comenta Alexandro, e utilizam uma linguagem bem próxima dos jovens. “Fica a dica do podcast Café da Manhã, uma produção da Folha de São Paulo em parceria com o Spotify. O podcast é um diário de notícias que ajuda o vestibulando a se repertoriar com os temas fundamentais do mundo contemporâneo”, indica.

Descanse – Alternar períodos de estudo e descanso favorece manter o ritmo. A cada 1h30 de estudos o estudante pode agregar 15 minutos de descanso.

Treine Redação – A professora de Língua Portuguesa do Ensino Médio do Colégio Renascença, Gabriela Granja, conta que, para treinar a redação em casa, é necessário estar familiarizado com a prova, e se atualizar quanto aos problemas sociais atuais e, claro, escrever, no mínimo, um texto por semana. Redação é treino!

ACJUS- Presidente

O querido amigo e presidente da ACJUS, o Escritor, Wellington Barreto, mesmo em casa, vem trabalho forte pela Academia Jurídica. E mantendo contrato com os imortais e com outras academias jurídicas. tudo pelo desejo de ver a cultura mossoroense e do estado em mais alto grau. Parabéns bom amigo e irmão.

AS CANÇÕES ETERNAS – Separação (Simone)

Essa música é uma declaração real de uma vida que não foi encontrar dentro de um amor. Esse adeus dedico a você, Cabocla.

Separação (Simone)

Melhor assim

A gente já não se entendia muito bem

E a discussão já era a coisa mais comum

E havia tanta indiferença em teu olhar

Melhor assim

Pra que fingir se você já não tem amor

Se teus desejos já não me procuram mais

Se na verdade pra você eu já não sou ninguém

De coração

Eu só queria que você fosse feliz

Que outro consiga te fazer o que eu não fiz

Que você tenha tudo aquilo que sonhou

Mas vá embora

Antes que a dor machuque mais meu coração

Antes que eu morra me humilhando de paixão

E me ajoelhe te implorando pra ficar comigo

Não diz mais nada

A dor é minha eu me aguento pode crer

Mesmo que eu tenha que chorar

Pra aprender como esquecer você

MÚSICA GOSPEL – AS MAIS BELAS CANÇÕES CRISTÃS

Aos Pés da Cruz

Meu Jesus maravilhoso és

Minha inspiração a prosseguir

E mesmo quando tudo não vai bem

Eu continuo olhando para Ti.

Pois sei que Tu tens o melhor pra mim

Há um segredo no Teu coração

Oh! Dá-me forças pra continuar

Guardando a promessa em oração.

Firme, oh! Deus está o meu coração

Firme nas promessas do Senhor

Eu continuo olhando para Ti

E assim eu sei que posso prosseguir.

E mesmo quando eu chorar

As minhas lágrimas serão

Para regar a minha fé

E consolar meu coração

Pois o que chora aos pés da cruz

Clamando em nome de Jesus

Alcançará de Ti Senhor

Misericórdia, Graça e luz

Teu grande amor não cessa

Eterno não tem fim

Quão grande És Tu Senhor,

Quão grande És pra mim

Tua graça é o meu refúgio

Descanso no Teu poder

Maravilhoso és, Maravilhoso és

Pra mim.

Misericórdia, Graça e luz.

Misericórdia, Graça e luz.

PENSAMENTO III –

“Não há nada melhor do que confiar em Deus, em todos os tempos.” (Ricardo Alfredo)

REFLEXÃO – Uma Análise da Boa Semente

O formato deste salmo/poético é acróstico (poesia em que as primeiras letras às vezes, as do meio ou do fim, de cada verso formam, em sentido vertical, um ou mais nomes ou um conceito. Visto que esse modelo tem uma varia de palavra que introduz uma ideia vertical de poesia do alfabeto hebraico.

Salmo 34:

1- Louvarei ao SENHOR em todo o tempo; o seu louvor estará continuamente na minha boca.

2- A minha alma se gloriará no Senhor; os mansos o ouvirão e se alegrarão.

3- Engrandecei ao Senhor comigo; e juntos exaltemos o seu nome.

4- Busquei ao Senhor, e ele me respondeu; livrou-me de todos os meus temores.

5- Olharam para ele, e foram iluminados; e os seus rostos não ficaram confundidos.

6- Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias.

7- O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra.

8- Provai, e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado o homem que nele confia.

9- Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem.

10- Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas àqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará.

11- Vinde, meninos, ouvi-me; eu vos ensinarei o temor do Senhor.

12- Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem?

13- Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano.

14- Aparta-te do mal, e faze o bem; procura a paz, e segue-a.

15- Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor.

16- A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles.

17- Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias.

18- Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito.

19- Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.

20- Ele lhe guarda todos os seus ossos; nem sequer um deles se quebra.

21- A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos.

22- O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido.

Esboço de Salmos 34:

Versículos 1 a 3 – Adoração através do louvor;

Versículos 4 a 7 – O Deus que responde;

Versículos 8 e 9 – O Senhor é bom

Versículo 10 – Se fartaram;

Versículos 11 a 14 – O convite;

Versículos 15 e 16 – O Deus que observa os homens;

Versículos 17 a 19 – O Deus que livra;

Versículos 20 e 21 – O Deus que guarda;

Versículo 22 – O resgaste do servo.

ANÁLISE:

Adoração através do louvor – (Versículos 1 a 3)

O início deste salmo é dedicado ao louvor e a adoração do santo nome de Deus. E expressão um convite especial para todos em todos os tempos adorarem a Deus e louvar o seu santo nome.

O Deus que responde – (Versículos 4 a 7)

Dos quatro versículo, o salmista testemunha que em seus dias de aflição e temores Deus o ouviu e o livrou. Logo, ele passou a ensinar que Deus ilumina uma saída das dificuldades impostas pela vida e ouvi do mais simples dos homens até as maiores autoridades quando estão dispostas a servi-lo. Por outro, em sua doutrina, o salmista diz que mesmo diante de uma situação desesperadora, Deus sempre está rodeando e guardado o seu servo.

O Senhor é bom – Versículos 8 e 9

O desafio que o salmista faz ao povo é: Provai, e vede que o Senhor é bom. Nesta passagem, o desejo do salmista era que todos chegassem a compreensão de que temer ao Senhor é um chamado ao amor, louvor, revência e adoração. Portanto temer ao Senhor seria ser devoto e obediente a suas ordens.

Se fartaram – Versículo 10

Este versículo é uma analogia, usando leões, para demonstra a irracionalidade do ser quando não serve a Deus e passa apenas a confiar em si mesmo e nas suas forças.

O convite – Versículos 11 a 14

De forma didática o salmista passa a ensinar o amor de Deus a todos principalmente aos neófitos.

O Deus que observa os homens – Versículos 15 e 16

O Senhor está atento e vigiante guardando seu servo e que ele não precisa fica ansioso pelas lutas da vida pois Deus está presente em todas elas.

O Deus que livra – Versículos 17 a 19

Nestes dois versículos, a intenção do salmista é mostra que Deus livra seu servo e o justo das angustias.

O Deus que guarda Versículos 20 e 21

Muitos teólogos e estudos fazem uma confusão deste versículo, pois o mesmo tem uma profundidade espiritual que somente Espirito Santo pode explicar o

termo: Ele lhe guarda todos os seus ossos; nem sequer um deles se quebra. Dentro da hermenêutica teológica, essa é uma visão profética do futuro vindouro onde o messias sofreria e seria morto pelos homens, porem nenhum dos ossos seriam quebrados. E assim se cumpriu.

O resgaste do servo – Versículo 22

Este último versículo tem como fundamentação de conclusão deste salmo o chamado a permanecer fiel a Deus