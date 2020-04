Reflexões Teológicas – Ricardo Alfredo

ANALISE SEM DOGMA

“Doloroso, mais, em meio ao caos, está a retidão e a sabedoria de Deus”. (Teólogo e escritor: Ricardo Alfredo)

CONSTATAÇÃO

“Restaram poucos homens de bom coração, quase todos se corromperam”. (Teólogo e escritor: Ricardo Alfredo)

QUEM TEM OUVIDOS, OUÇA O QUE O ESPIRITO DIZ AS IGREJAS (Teologia pura)

Nos últimos dias veremos as forças armadas do mal apresentando-se em três divisões, com relata as Sagradas Letras (A bíblia). Vejamos:

1- O comando mundial, está com o Dragão, que é o próprio Satanás. (Ap.12: 9);

2- A besta, que um símbolo de apoio religioso; (Ap. 13: 11).

3- O Falso Profeta, que se declara enviado por Deus; (Ap. 19:20; Ap.16: 13, 14).

AS DIFERENÇAS ENTRE A ÉTICA E MORAL

1- Ética é princípio, moral são aspectos de condutas específicas;

2- Ética é permanente, moral é temporal;

3- Ética é universal, moral é cultural;

4- Ética é regra, moral é conduta da regra;

5- Ética é teoria, moral é prática.

Grifo nosso: Quem sabe! Algum dia teremos orgulho de vermos homens e mulheres cheios do espirito de retidão, de bondade, de compaixão, e que a presença de Deus seja vista nos exemplos do dia a dia, e não somente nas palavras.

PROVOCAÇÕES

Que tipo de cristão nós estamos sendo na política? Estamos elegendo políticos que se comprometem em defender a moral e os bons costumes?

DECISÃO DO STF EM RELAÇÃO AO PARTIDOS POLÍTICOS E SUA POSSÍVEL SUSPENSÃO

A votação foi 6 (seis) votos a 4 (quatro), o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta quinta-feira (5) que diretórios regionais de partidos políticos não podem ter o registro suspenso automaticamente ao não entregarem a prestação de contas exigida pela Justiça Eleitoral. Por maioria de votos, a Corte entendeu que a suspensão somente pode ocorrer após o julgamento de um processo específico para analisar cada caso.

Grifo nosso: já era esperada essa decisão. No Brasil, dificilmente há uma punição a quem (políticos e partidos), usam indevidamente dinheiro público,

principalmente em campanha eleitoral. E assim o STF, segue sua saga de fechar olhos para o desvio descabido e escancarado do dinheiro público. E a impunidade dos partidos voam como pássaros livres, os quais são comprovadamente corruptos.

REFLETIDO A VIDA

“Os dias são cobertos por: fanatismo, descrença, falta de amor ao próximo, egoísmo, irracionalismo, desobediência a pai e mãe, ingratidão, perseguição do justo e pior, ironia a Deus”. (Teólogo e Escritor: Ricardo Alfredo)

ANIVERSÁRIO

Welma Menezes

Que o seu aniversário seja repleto de paz, amor e bondade. E que o Rei eterno lhe cubra com suas asas…e que os sentimentos mais legítimos de generosidade, compaixão e amor seja o mais puro caminho de uma vida que encontrou um gesto de amor na luz divina. E assim, o pleno amor, humano e de Deus encontre abertas as portas do seu coração.

Certamente, este aniversário será guardado em suas lembranças mais felizes. E Rei eterno, ao olhar sua vida, deixa cair uma lagrima de alegria. Confreira, Feliz Aniversário!

APRENDIZADO – Espirito de salvação

Anuncia as sagradas letras, “não te destinei para a ira, mas para receber a salvação por meio de Jesus Cristo, que morreu por você, para que você acorde ou durma, que você viva com Ele. (1 Tessalonicenses 5)

PENSAMENTO – verdade concreta

“Os olhos do SENHOR estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons”. (Pv 15:3)

DISTRITO FEDERAL LIBERA CULTOS E MISSAS EM ESTACIONAMENTOS DE IGREJAS

O governador Ibaneis Rocha (MDB) autorizou a realização de cultos, missas e rituais de qualquer religião no Distrito Federal.

As atividades, no entanto, deverão ser realizadas nos estacionamentos de igrejas e templos e os fiéis terão de permanecer dentro dos carros.

O decreto, assinado nesta sexta-feira (24/4), prevê que os veículos devem manter distância mínima de dois metros. Eventos religiosos fora dos estacionamentos não foram liberados pelo governador.

Cultos e rituais estavam suspensos de 19 de março por causa da pandemia do novo coronavírus.

O texto autoriza também o funcionamento de armarinhos e lojas de tecido, além de cine drive in, desde que as pessoas permaneçam dentro de carros e não exista comercialização de produtos.

O governador já liberou o funcionamento de advocacia, contabilidade, engenharia, arquitetura e imobiliárias na capital.

A expectativa é de que gradualmente as atividades comerciais sejam liberadas no DF. A intenção é de que em 3 de maio a maior parte dos estabelecimentos possa funcionar, com regras de higiene e segurança. (Fonte: Correio Braziliense)

PENSAMENTO – O tribunal da verdade

“Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.” (2ª Co 5:10)

ANIVERSARIANTES DA ACJUS

A família ACJUS parabeniza seus membros que terão datas novas no mês de abril. E o nosso presidente Dr. Wellington Barreto, vem a público, desejar um feliz natalício e muitos anos de vida.

REFLEXÃO – Viver bem

“Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra.” (Is 1:19)

MÚSICA GOSPEL – AS MAIS BELAS CANÇÕES CRISTÃS

O Grande Amor de Deus – Feliciano Amaral

O grande amor de Deus, este tão grande amor

É bem maior do que alguém possa imaginar

Excede a tudo o que se possa conhecer

É insondável, inigualável o amor de Deus

Vejo o amor de Deus

No amanhecer de um novo dia

No ar puro que eu respiro

Ou na voz com que eu canto

Sinto o amor de Deus

Em tudo o que se movimenta

No sorriso da criança, na alegria ou no pranto

Em qualquer ocasião,

Posso sentir esse grande amor

A cada passo que eu der

Mesmo quando o fim vier

E a jornada chegue ao fim

Pois eu sei que esse grande amor

Refletido em toda a criação

Me concede a alegria de sentir que a cada dia

Esse amor cuida de mim

CONVICÇÃO

“Apesar das lutas, dores e tribulações, verei, com meus próprios olhos a cidade do meu Deus. E lá habitarei”. (Teólogo Ricardo Alfredo)

PENSAMENTO III – o amor de Cristo

“Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte todo o dia: fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor! ” (Romanos 8:35-39)

Grifo nosso: tenho ouvido, lido e assistido há inúmeros depoimentos e pregações. As vezes tenho a impressão que alguns, nem sabem do que estão falando, ao condenar os nossos irmãos humanos, por falhas humanas. E esquecem que há sempre perdão no Cristo ressurreto.

O apóstolo Paulo, Doutor, servo e escritor, nos esclarece: “nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem sacrifício, nem ofertas, nada poderá nos separa de Cristo”.

PENSAMENTO IV – Conselho

“Acaso, tenho eu prazer na morte do perverso? —diz o SENHOR Deus; não desejo eu, antes, que ele se converta dos seus caminhos e viva? ” (Ez 18:23)

MEMORY II – As três éticas perdidas

1- A ÉTICA SOCIAL – abrange os princípios que regem o comportamento da família e da sociedade como um todo.

2- A ÉTICA POLÍTICA – são os princípios de condução e de administração do bem público, dentro dos municípios, dos estados e da federação.

3- A ÉTICA RELIGIOSA – ensina como devemos agir dentro dos princípios que conduzem o comportamento espiritual do homem, pertença ele a religião que pertencer, ou professe ele a crença que professar.

COMO TIRAR OU REGULARIZAR O TÍTULO DE ELEITOR PELA INTERNET

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está disponibilizando uma forma para que os cidadãos possam tirar o título de eleitor, regularizar e mudar a zona eleitoral online durante a quarentena do coronavírus. Esses e outros requerimentos, que antes necessitavam de atendimento presencial, serão recebidos por meio da ferramenta “Título Net” até o dia 6 de maio. A medida foi tomada com o objetivo de garantir o isolamento social e prevenir o contágio pelo novo coronavírus.

Na resolução nº 23.616/2020, que dispõe sobre o assunto, o TSE deixou a cargo dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) darem orientações sobre como preencher o Título Net. O documento ainda suspende temporariamente o cancelamento dos títulos dos que não compareceram ao cadastro biométrico obrigatório, fazendo com que 2,5 milhões que seriam atingidas pela suspensão possam votar nas eleições municipais de 2020.

Para regularização do título cancelado, o primeiro passo é fazer a consulta de débitos no site do TSE (apps.tse.jus.br/titulonet2/consultaDebitos), emitir o boleto com o valor da multa e efetuar o pagamento. Depois é necessário acessar o Título Net (apps.tse.jus.br/titulonet2/servicos.faces) e selecionar a opção “Alteração de endereço e dados do eleitor”.

A primeira tela requer que você informe local para atendimento, que deve ser deixado em Brasil, e a Unidade da Federação (UF). Feito isso, informe o número do título (há a opção para quem não decorou), nome completo, data de nascimento, nome da mãe e do pai (ou marcar “não consta no registro de nascimento). Logo após, selecione a opção “revisão” e anexe os documentos exigidos na página.

A Justiça Eleitoral exige que o eleitor tire uma selfie segurando um documento de identificação com foto o lado do seu rosto. O documento pode ser carteira de identidade, carteira profissional emitida por órgão criado por lei federal ou passaporte. O requerente também deve enviar as imagens frente e verso do documento de identificação e comprovante de residência.

Documentos necessários para regularização do título de eleitor no Titulo Net — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Como tirar o primeiro título de eleitor online

Quem deseja tirar o primeiro título deve entrar na opção “Tirar Título de Eleitor (Alistamento Eleitoral)” na tela inicial do Título Net. Após selecionar o local de atendimento (Brasil) e a UF, o usuário verá a lista de documentos necessários à obtenção do título. A relação é a mesma da exigida para regularização, com a adição do certificado de quitação de serviço militar, exigido para homens com idade entre 18 e 45 anos.

Ferramenta Título Net pode ser usada para tirar o primeiro título de eleitor — Como pedir a segunda via do título

O e-Título, app da Justiça Eleitoral, permite ao eleitor ter a versão digital do seu título no celular. O documento tem autenticidade verificável e funciona como uma segunda via, dispensando a solicitação de um novo papel. O aplicativo está disponível gratuitamente para Android e iPhone (iOS). (fonte: TechTudo)

PENSAMENTO V – O stress

“Portanto, não vos inquieteis, dizendo: Que comeremos? Que beberemos? Ou: Com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas; pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas; buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. (Mt 6:31-33)

DAS MAIS BELAS CANÇÕES POPULARES

O Homem (Roberto Carlos)

Um certo dia um homem esteve aqui

Tinha o olhar mais belo que já existiu

Tinha no cantar uma oração.

E no falar a mais linda canção que já se ouviu.

Sua voz falava só de amor

Todo gesto seu era de amor

E paz, Ele trazia no coração.

Ele pelos campos caminhou

Subiu as montanhas e falou do amor maior.

Fez a luz brilhar na escuridão

O sol nascer em cada coração que compreendeu

Que além da vida que se tem

Existe uma outra vida além e assim…

O renascer, morrer não é o fim.

Tudo que aqui Ele deixou

Não passou e vai sempre existir

Flores nos lugares que pisou

E o caminho certo pra seguir

Eu sei que Ele um dia vai voltar

E nos mesmos campos procurar o que plantou.

E colher o que de bom nasceu

Chorar pela semente que morreu sem florescer.

Mas ainda há tempo de plantar

Fazer dentro de si a flor do bem crescer

Pra Lhe entregar

Quando Ele aqui chegar

Tudo que aqui Ele deixou

Não passou e vai sempre existir

Flores nos lugares que pisou

E o caminho certo pra seguir

Tudo que aqui Ele deixou

Não passou e vai sempre existir

Flores nos lugares que pisou

E o caminho certo pra seguir

REFLEXÃO – Uma Análise da Boa Semente

Salmo 31:

Este é um salmo de profunda lamentação. porém, cheio de esperança e fé. É também conhecido no mundo teológico com o salmo da fé, pela sua força expressa. Essa mistura de lamentação e fé, vem apenas nos levar uma reflexão profunda sobre o poder da onisciência de Deus diante de um mundo coberto pela maldade e o pecado. Um salmo forte como este surge em dias escuros e difíceis, onde a fé é provada.

Divisão teológica:

1 – Apresentação de lamento no contexto da fé (v. 1-18);

2 – Apresentação de louvor no contexto do lamento (v. 19-24).

Em ti, SENHOR, confio; nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça.

Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa; sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve.

Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza; assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me.

Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito; tu me redimiste, Senhor Deus da verdade.

Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas; eu, porém, confio no Senhor.

Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição; conheceste a minha alma nas angústias.

E não me entregaste nas mãos do inimigo; puseste os meus pés num lugar espaçoso.

Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre.

Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros; a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem.

Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos; os que me viam na rua fugiam de mim.

Estou esquecido no coração deles, como um morto; sou como um vaso quebrado.

Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor; enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar-me a vida.

Mas eu confiei em ti, Senhor; e disse: Tu és o meu Deus.

Os meus tempos estão nas tuas mãos; livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem.

Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo; salva-me por tuas misericórdias.

Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, e emudeçam na sepultura.

Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo.

Oh! quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens! Tu os esconderás, no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens;

encobri-los-ás em um pavilhão, da contenda das línguas.

Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhosa a sua misericórdia para comigo em cidade segura.

Pois eu dizia na minha pressa: Estou cortado de diante dos teus olhos; não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu a ti clamei.

Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos; porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba.

Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. (Salmos 31:1-24)

COMENTÁRIO TEOLÓGICO:

1 a 3 – A confiança – A confissão em ti confio, ilustra a atitude de um passarinho procurando abrigo sob as asas maternas (SI 11.1; 17.7; 91.1-4). E empregada, no original, uma palavra diferente para confiar nos versículos 6 e 14, que possui o sentido de apoiar-se sobre algo ou alguém (Pv 3.5,6). A imagem de Deus como rocha e fortaleza para o crente é muito recorrente nos Salmos (SI 91.1-3).

4 a 5 – Dentro das mãos de Deus – Com a expressão, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, o Rei Davi manifesta sua completa dependência de Deus — sua vida está nas mãos de Deus para que faça o que desejar dela. Estas palavras foram depois proferidas por Jesus pouco antes de Sua morte na cruz (Lc 23.46) e por Estêvão ao morrer martirizado (At 7.59).

6 a 11 – Lamentação de Davi – Estou angustiado são palavras clássicas de lamentação que dar início a este salmo. Debilitados estão de tristeza os meus olhos. Davi aplica os termos análogos do Salmos 6.7 para manifestar sua dor. Opróbrio. Tal como no caso do Salmo 30, é admissível que o salmista esteja encarando uma enfermidade terrível — é bem possível que seja uma condição física que o torne repulsivo.

12 a18 – O tempo do homem e o tempo de Deus – Com as palavras os meus tempos estão nas tuas mãos, Davi, o salmista, reafirma sua expressão anterior de completa dependência do Senhor (v. 5). Davi faz um pedido ao Senhor, que controla inteiramente sua vida, para que o liberte.

19 a 21 – Quão grande é a tua bondade – Davi lembra da bondade do Senhor para aqueles que o temem e Confiam na justiça, Ele fará maravilhas. O segredo está na confia e bendiz o seu nome, assim ensina Davi.

22 a 24 – Amai ao Senhor – O salmista que dizer em alta voz, talvez gritando ao mundo que foi salvo por Deus, e deseja que todos venham confiar em Deus, pois ele é fortaleza nos dias de angustia.